28 Häuser werden bereits errichtet, acht weitere folgen. Im Bild das "Haus Gössl". Visualisierung: Narzissendorf Zloam

Am Grundlsee im steirischen Salzkammergut, genauer gesagt im dortigen Hochgebiet Zlaim, wird seit Dienstag (offiziell) am "Narzissendorf Zloam" gebaut. Zunächst werden 28 Häuser im traditionellen Ausseer Baustil errichtet, deren Käufer (ab ca. 360.000 Euro ist man dabei) sich aber verpflichten müssen, ihr Haus im Rahmen eines sogenannten Buy-to-let-Modells an eine Betreibergesellschaft zu verpachten. Diese vermietet die Häuser dann an Touristen. 30 Tage im Jahr wird man sein Haus aber auch selbst nutzen können.

Mastermind des Projekts ist der Unternehmensberater Hans Steinbichler, er hält über seine International Consulting Gmbh (ICS) 30 Prozent an der Zlaim Gütl Errichtungs Gmbh. Weitere Investoren sind Johann Lassacher (30 Prozent) und Wolfgang Fischer (20 Prozent), Letzterer ist auch als Geschäftsführer der Wiener Stadthalle bekannt. Die restlichen 20 Prozent gehören der PJ Colloredo-Mannsfeld Immobilien Gmbh. Die Betreibergesellschaft ist eine 100-Prozent-Tochter der Errichtungsgesellschaft.

70 Prozent der Häuser seien bereits verkauft, berichtete man dem STANDARD auf Anfrage. Weitere acht Häuser, die dann aber nicht auf Eigengrund (also als klassische Einfamilienhäuser), sondern auf einem Baurechtsgrund der Bundesforste errichtet werden, sind in der "finalen Planungsphase", heißt es. (mapu, 6.8.2020)