Es wird enger für Sidney Crosby. Foto: AFP/ Ringuette/Freestyle Photo

Die zwei kanadischen Eishockey-Superstars Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins) und Connor McDavid (Edmonton Oilers) stehen mit ihren Teams in der Playoff-Qualifikation der National Hockey League (NHL) vor dem Aus. Pittsburgh unterlag am Mittwoch in Toronto den Montreal Canadiens mit 3:4, Edmonton, Gastgeber des Turniers der Western Conference, verlor gegen die Chicago Blackhawks ebenfalls mit 3:4.

Die Penguins und die Oilers liegen damit in der "Best of five"-Serie jeweils mit 1:2 in Rückstand und stehen in den Partien am Freitag unter Siegzwang. (APA, 6.8.2020)

NHL-Playoff, Qualifikationsrunde (best of five), Mittwoch

In Edmonton (Western Conference):

Arizona Coyotes (mit Grabner) – Nashville Predators 4:1 – Stand in der Serie: 2:1

Chicago Blackhawks – Edmonton Oilers 4:3 – Stand 2:1

In Toronto (Eastern Conference):

Florida Panthers – New York Islanders 3:2 – Stand 1:2

Montreal Canadiens – Pittsburgh Penguins 4:3 – Stand 2:1

Round Robin der bereits für das Playoff-Achtelfinale qualifizierten Teams:

Eastern Conference: Boston Bruins – Tampa Bay Lightning 2:3. Tabelle: Tampa Bay 4 Punkte/2 Spiele vor Philadelphia Flyers (Raffl) 2/1, Washington Capitals 1/1 und Boston 0/2

Western Conference: Dallas Stars – Colorado Avalanche 0:4. Tabelle: Colorado 4/2 vor Vegas Golden Knights 2/1, St. Louis Blues 0/1 und Dallas 0/2