Nachdem ein Rapidler positiv auf Covid-19 getestet wurde, sind alle Spieler in Heimquarantäne geschickt worden

Während des Trainingslagers von Rapid in Bad Tatzmannsdorf wurde ein Spieler Rapids positiv auf Covid-19 getestet. Als Maßnahme wurde eine zweiwöchige Quarantäne über alle Rapidler verhängt. Dies teilten die Wiener in einer Aussendung am Donnerstagvormittag mit.

Der Verein reiste umgehend aus dem Trainingslager ab, der betroffene Spieler fuhr isoliert in einem Kleinbus nach Hause. Alle involvierten Personen begeben sich umgehend in Selbstisolation. Wie im Präventionskonzept der Bundesliga vorgesehen dürfen die Spieler nun ausschließlich für die Fahrt ins Training ihren Wohnsitz verlassen.

Die Grün-Weißen hatten bereits vor der Abreise ins Burgenland einen Corona-Fall vermeldet, nachdem die restlichen Tests aber negativ ausgefallen waren, konnte sich das Team von Trainer Didi Kühbauer im Burgenland auf die kommende Saison vorbereiten. (red, 6.8.2020)