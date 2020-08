Die Kabarettistin hätte Mitte September in Hamburg mit ihrem ersten Roman auftreten sollen

Provokante Bühnenfigur: Lisa Eckhart. Foto: imago/Eßling

Hamburg – Die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhart (27) ist wegen befürchteter Proteste vom Hamburger Harbour-Front-Literaturfestival ausgeladen worden, wie der Spiegel berichtet. Sie hätte dort Mitte September mit ihrem ersten Roman an einem Wettbewerb um das beste deutschsprachige Debüt teilnehmen sollen. Laut auch dem STANDARD vorliegenden Schreiben sahen sich die Veranstalter aber außerstande, den "Schutz" der Autorin sowie der Besucher "zu gewährleisten".

Immer wieder wird Eckhart, bekannt für ihre so sprachspielerischen wie provokanten Schmähs, vorgeworfen, in Witzen antisemitische und rassistische Klischees zu bedienen. Laut Spiegel teilte der Veranstaltungsort dem Festival mit, dass sich in dem "höchst linken Viertel" bereits Protest formiere und es klar sei, dass die Veranstaltung "gesprengt werden wird, und sogar Sach- und Personenschäden wahrscheinlich sind". Sogar der "schwarze Block" soll gedroht haben.

Keine Selbstzensur

Der Bitte des Festivals, ihren Auftritt von sich aus abzusagen, wollte Eckhart nicht nachkommen. Ihr Verlag Zsolnay teilte auf Anfrage mit, Eckhart habe die Festivalleitung stattdessen aufgefordert, "gegen solche Versuche, die Freiheit des Wortes und der Kunst einzuschränken, Stellung zu nehmen". Laut Verlagsleiter Herbert Ohrlinger gehe es bei der Causa "um nichts weniger als das Grundverständnis unserer Kommunikation, und ich möchte mir nicht vorstellen, zu welchem Ende solche Anwandlungen von Zensurgelüsten führen können".

Mittlerweile haben sich die Veranstalter wieder zu Wort gemeldet: Sie bemühen sich, Eckhart doch noch am Wettbewerb teilnehmen zu lassen. "Wir sind im Gespräch mit der Jury des Wettbewerbs und mit dem Management, ob wir nicht doch eine Lösung finden, die durchführbar und für alle Teilnehmer fair ist", sagte Nikolaus Hansen von der Festivalleitung zur APA.

Am 27. August tritt Eckhart mit dem Buch Omama bei den O-Tönen in Wien auf. (wurm, 6.8.2020)