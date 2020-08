Freddie Mercury versetzte bei seiner Magic Tour im Jahr 1986 mit Liedern wie "I Want to Break Free" 80.000 Ungarn in Ekstase – zu sehen um 21.45 Uhr auf Arte. Foto: Queen Productions Ltd

20.15 SCHWERE KINDHEIT

Schwabenkinder (D/Ö/CH 2003, Jo Baier) Es geht um die Geschichte von Kindern aus Vorarlberg, Nord- und Südtirol sowie der Schweiz, die um 1900 zu Tausenden ins Schwäbische zogen, um dort Geld zu verdienen. Regisseur Jo Baier setzt die traurige Romantik des Lebens in knappen Dialogen um und korrigiert sanft das falsche Bild der Familienidylle. Mit Thomas Unterkircher und Tobias Moretti. Bis 22.05, 3sat

21.45 EKSTASE

Queen: Hungarian Rhapsody – Live in Budapest Es war ein Konzert der Superlative: Am 27. Juli 1986 gaben Queen im Nepstadion in Budapest eines der größten Stadionkonzerte aller Zeiten. Arte zeigt das Konzert, das hinter dem Eisernen Vorhang 80.000 Fans in Verzückung versetzte. Bis 23.20, Arte

22.55 GESCHLECHTERKLISCHEES

Swimming with Men (GB 2018, Oliver Parker) Synchronschwimmen als Ausweg aus der Midlife-Crisis: Der britische Buchhalter Eric (Bob Brydon) sucht in einem Amateurteam neuen Lebenssinn. Die Gruppe besteht aus acht Männern – alle sind auf ihre jeweilige Weise in der Krise, keiner so richtig sportlich. Am Ende schaffen sie es trotzdem bis zur inoffiziellen Weltmeisterschaft im Männer-Synchronschwimmen. Very british! Bis 0.30, Servus TV

23.00 DOKUMENTATION

Universum History: Karl Marx und der Klassenkampf Karl Marx ist einer der einflussreichsten Autoren der Weltgeschichte – sein Kommunistisches Manifest wurde zum theoretischen Rüstzeug für die internationale Arbeiterbewegung. In seinem Hauptwerk Das Kapital sezierte Marx die komplexen Zusammenhänge von Geld und Warenwelt. Bis 23.45, ORF 2

23.20 DOKUMENTATION

Autos im Sozialismus: Freiheit auf vier Rädern Ein eigenes Auto zu haben war auch der Traum vieler Menschen im sogenannten Ostblock. Allerdings sorgte die sozialistische Planwirtschaft dafür, dass man bis zu 15 Jahre darauf warten musste. Wenn es dann endlich so weit war, wurde das Automobil als ein Stück Freiheit gefeiert und entsprechend gehegt und gepflegt. Bis 0.15, Arte

23.40 LONDONS RAUE UNTERWELT

Legend (GB 2015, Brian Helgeland) Die ungleichen Zwillingsbrüder Kray beherrschen die Unterwelt im East End von London der 1960er-Jahre. Der charmante, besonnene Reggie führt geschickt die Geldgeschäfte und will ein britisches Las Vegas aufbauen. Der paranoide, unberechenbare Ronnie wird wegen seiner Gewaltausbrüche gefürchtet. Gangsterfilm mit Tom Hardy in der Doppelrolle. Bis 1.40, ORF 2

0.15 MAGAZIN

Tracks: Frauenpower im Musikbusiness Auch im Jahr 2020 ist die Musikbranche noch weit von Gleichberechtigung entfernt. Der Berliner DJ-Duo Hoe_mies erforscht den Sexismus in der Musikindustrie. Weitere Themen: Videokünstlerin Agusta Yr – Anti-Perfektion als Selbstbild und Ellen Allien – Techno-Trip durch Berlin. Bis 0.45, Arte