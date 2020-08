Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz. Foto: APA/Gindl

Hier sind die Mediennews vom Donnerstag:

Nach "Addendum"-Aus: Red-Bull-Chef Mateschitz soll an neuem Medienprojekt arbeiten – Nach unbestätigten STANDARD-Infos will sich das "Addendum"-Nachfolgeprojekt großer Themen intellektueller und abseits der Tagesaktualität annehmen

Heldinnen oder Biester? Medienforscherin analysiert "Bad Banks" im Serienreif-Podcast – Paula Beer und Désirée Nosbusch schenken sich auch in der zweiten Staffel nichts. Die deutsch-amerikanische Medienforscherin Elizabeth Prommer findet das fabelhaft

Corona kurbelt Geschäft mit TV- und Serienlizenzen an – Obwohl durch das Virus der TV- und Streamingkonsum steigt, gestaltet sich der TV-Rechtehandel schwierig. Die Mipcom in Cannes schrumpft heuer Minievent

Tolle Albernheit: "Jane The Virgin" auf Netflix – In ihren hundert Folgen hat die Serie bewiesen, dass sie alle Genregrenzen samt ihren Klischees sprengt. Und dass man ernst und albern am besten gleichzeitig ist

ORF startet Corona-Initiative unter dem Motto "Österreich hilft Österreich" – Die bundesweite Kooperation mit Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz, Volkshilfe und Samariterbund soll Spenden bringen

Corona und andere Themen bei Maischberger: Dispute zur zweiten Welle – Es gibt Redebedarf und keinen Grund für eine Talk-Sommerpause

Das ganz normale Verhalten der Österreicher, The Book of Henry, The Big Lebowski: TV-Tipps für Donnerstag – Die Geschichte von Pferd und Mensch, Am Schauplatz Gericht, Alltagsgeschichte: Im Versatzamt, Salzburger Festspieltalk – Mit Radiotipps

Wir wünschen noch einen schönen Abend!