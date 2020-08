Wien – Designerin Lena Hoschek widmet ihre neueste Kollektion ihrer jüngsten Tochter Apollonia, die am 23. Mai geboren wurde. Nach Johann (3) ist es das zweite Kind der gebürtigen Grazerin und ihrem Mann Mario Frajuk.

Die neue Kollektion von Lena Hoschek ...

Hoschek verriet am Donnerstag erste Details der Kollektion "Antoinette's Garden" für den Frühling/Sommer 2021. Dabei treffen Blumenprints aus Frankreich auf Lochstickereien aus Spanien und Baumwollgewebe wie Seersucker und Twill aus Italien. Zudem spiegelt die Vielzahl an floralen Motiven die Naturverbundenheit der Designerin in der Kollektion wider, wie sie in einer Aussendung ankündigte.

"Antoinette's Garden" wird auch ausgewählte Looks für Mädchen im Alter von ein bis sechs Jahren enthalten. (APA, 6.8.2020)