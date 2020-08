Auch Aktivitäten der Plattform in Europa sollen an den US-Konzern gehen

TikTok geht zum chinesischen Unternehmen ByteDance. Foto: AFP

Der US-Softwarekonzern Microsoft will einer Zeitung zufolge das weltweite Geschäft des Videodienstes TikTok übernehmen, nicht nur das in den USA. Darin eingeschlossen seien die Aktivitäten in Europa und Indien, berichtete die Financial Times (FT). Die Microsoft-Aktie legte nach Veröffentlichung des Berichts zu. Bis Mitte September läuft eine Frist, um die US-Aktivitäten von TikTok zu verkaufen.

Anderenfalls droht ein Verbot in den USA, wo die Plattform als Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen wird.

TikTok ist die internationale Videoplattform des chinesischen Unternehmens ByteDance, das in China die zensierte Version Douyin betreibt. Wegen Sicherheitsbedenken und der Kontrolle durch Chinas Behörden spürt das populäre TikTok schon länger politischen Gegenwind in den USA. In Indien wurde die Plattform schon verboten. Wegen des Argwohns im Ausland bemüht sich das Unternehmen schon länger, seine internationale Plattform von der chinesischen Version zu trennen. (APA, 6.8.2020)