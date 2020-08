Bereits am Donnerstag lagen in Deutschland die Neuinfektionen mit 1045 Corona-Fällen erstmals wieder über der Schwelle von 1000. Foto: imago images / Jochen Eckel

Das Wichtigste in Kürze:

Das Robert Koch-Institut hat 1147 neue Corona-Infektionen in Deutschland innerhalb eines Tages gemeldet. Das ist der höchste Wert seit Anfang Mai.

innerhalb eines Tages gemeldet. Das ist der höchste Wert seit Anfang Mai. Um 10 Uhr gibt es eine Pressekonferenz zum Probelauf der Corona-Kommission unter anderem mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne).

zum Probelauf der Corona-Kommission unter anderem mit Gesundheitsminister (Grüne). Die weltweiten Corona-Reisebeschränkungen machen der deutschen Wirtschaft zunehmend zu schaffen. Geschäftsreisen seien für die exportorientierte Wirtschaft ein wichtiger Faktor.

machen der zunehmend zu schaffen. Geschäftsreisen seien für die exportorientierte Wirtschaft ein wichtiger Faktor. Israels Regierung lockert die Beschränkungen an Wochenenden : Geschäfte sollen wieder normal öffnen dürfen, auch das Benützen öffentlicher Spielplätze ist wieder erlaubt.

Regierung : Geschäfte sollen wieder normal öffnen dürfen, auch das Benützen öffentlicher Spielplätze ist wieder erlaubt. Australien will seine Grenzen noch "einige Monate" für Einreisende aus dem Ausland geschlossen halten .

will seine noch "einige Monate" für Einreisende aus dem Ausland . Wegen des Corona-Virus hat der Fahrdienstvermittler Uber im zweiten Quartal einen Verlust von 1,8 Milliarden Dollar gemacht.

im zweiten Quartal einen von 1,8 Milliarden Dollar gemacht. In Afrika gibt es mehr als eine Million verzeichnete Fälle von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Nur in Ozeanien gibt es weniger erfasste Infektionsfälle.

Erneut mehr als 1000 neue Infektionen in Deutschland

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 1147 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich somit mindestens 214.214 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKIFreitag frü him Internet meldete (Datenstand 7.8., 0.00 Uhr).

Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland hat damit den höchsten Wert seit Anfang Mai erreicht. Bereits am Donnerstag lagen die Neuinfektionen mit 1045 Corona-Fällen erstmals wieder über der Schwelle von 1000. Sie war zuletzt am 7. Mai überschritten worden. Danach war die Zahl in der Tendenz gesunken, seit Ende Juli steigen die Werte wieder. Der Höhepunkt bei den neuen Ansteckungen wurde Anfang April mit mehr als 6000 erreicht.

Deutsche Wirtschaft klagt über Reisebeschränkungen

Die weltweiten Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie machen der deutschen Wirtschaft zunehmend zu schaffen. "Für die exportorientierte deutsche Wirtschaft sind Geschäftsreisen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die Folgen der Reiseeinschränkungen sind daher erheblich", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Martin Wansleben, der dpa.



Seit März gibt es weltweit massive Reisebeschränkungen. Innerhalb der Europäischen Union sind sie zwar weitgehend aufgehoben worden. Für wichtige Handelspartner Deutschlands wie die USA oder China bestehen sie aber weiterhin.

In einer Umfrage der Außenhandelskammern (AHK World Business Outlook) vom Juli gaben 63 Prozent der deutschen Unternehmen im Ausland an, von Reisebeschränkungen betroffen zu sein. In den USA seien es sogar 69 Prozent, sagte Wansleben. "Diese Zahlen sind besonders besorgniserregend, denn mit Exporten in einem Wert von annähernd 119 Milliarden Euro im Jahr 2019 sind die USA Deutschlands wichtigster Exportmarkt. Zudem sind die USA einer der wichtigsten Investitionsstandorte."

Israels Regierung lockert Beschränkungen an Wochenenden

Nach einem leichten Abflachen der Corona-Infektionen hat die israelische Regierung eine Lockerung von Einschränkungen an Wochenenden beschlossen. Wie das Kabinett am späten Donnerstagabend mitteilte, sollen Geschäfte an Wochenenden wieder normal öffnen dürfen. Auch das Benutzen öffentlicher Spielplätze ist dann wieder erlaubt.

Zuvor hatten bestimmte Geschäfte vom Freitagnachmittag bis Sonntagfrüh zusperren müssen. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Israel nach einem starken Anstieg seit Ende Mai zuletzt leicht zurückgegangen.

Australien lässt die Grenzen vorerst zu

Australien will seine Grenzen wegen der Corona-Pandemie vorläufig weiter geschlossen halten. Es werde noch "einige Monate" dauern, bis wieder Ausländer einreisen dürften, sagte Premierminister Scott Morrison am Freitag. Er hoffe aber, dass die Regeln "irgendwann in der Zukunft" geändert werde könnten.

Das Einreiseverbot für internationale Besucher gilt seit März, als Australien etwa 700 Fälle verzeichnete. Mittlerweile hat das Land insgesamt mehr als 20.000 Infektionen registriert, 266 Menschen sind in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Nur Australier und Menschen mit permanentem Wohnsitz dürfen seither noch ins Land. Zudem gilt auch ein Ausreiseverbot für Australier.

Während die meisten Teilstaaten und Territorien Australiens derzeit recht erfolgreich im Kampf gegen das Virus sind, gilt Victoria mit der Millionenmetropole Melbourne als Hotspot. In dem Staat im Südosten des Landes gibt es derzeit rund 7.000 aktive Fälle. Die Regierung von Victoria hatte am Wochenende den Katastrophenzustand erklärt und in Melbourne eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Die Menschen sollen im Home-Office arbeiten, zudem sind nur noch Supermärkte, Apotheken, Postämter und Tankstellen geöffnet. Die strengen Regeln sollen bis mindestens Mitte September gelten.

Uber mit tiefroten Zahlen

Der weltgrößte Fahrdienst-Vermittler Uber hat inmitten der Corona-Krise einen weiteren hohen Verlust erlitten. Im zweiten Quartal fiel unterm Strich ein Minus von 1,8 Milliarden Dollar (1,5 Milliarden Euro) an, wie der Taxikonkurrent am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Wegen hoher Kosten für den großen Börsengang hatte das Unternehmen vor einem Jahr sogar noch deutlich mehr Miese gemacht. Dennoch war das Quartal alles andere als positiv.

Die Pandemie bremste das Fahrdienstgeschäft kräftig aus, insgesamt sanken die Erlöse um 29 Prozent auf 2,2 Milliarden Dollar. Der Essensbringdienst Uber Eats verbuchte dank hoher Nachfrage während des Lockdown zwar weiter starkes Wachstum, das konnte die Bilanz aber nicht retten. Im Großen und Ganzen fielen die Ergebnisse wesentlich schlechter aus als von Analysten erwartet. Die Aktie geriet nachbörslich zunächst mit mehr als drei Prozent ins Minus.

Mehr als eine Million verzeichnete Fälle in Afrika

In Afrika gibt es inzwischen mehr als eine Million verzeichnete Fälle von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Bis Donnerstagabend (MESZ) wurden auf dem Kontinent insgesamt 1.000.054 Ansteckungsfälle gezählt, wie eine auf Behördenangaben beruhende Statistik der Nachrichtenagentur AFP ergab. Dennoch ist Afrika weiterhin deutlich weniger von der Pandemie betroffen als andere Kontinente.

Nur in Ozeanien gibt es weniger erfasste Infektionsfälle. Die am schlimmsten von der Pandemie heimgesuchten Länder des afrikanischen Kontinents sind Südafrika, Ägypten und Nigeria. In Südafrika sind mehr als die Hälfte aller auf dem Kontinent verzeichneten Ansteckungsfälle aufgetreten. In dem Land gab es bis Donnerstagabend rund 538.000 Infektionen und etwa 9600 Todesopfer. In der weltweiten Statistik der Infektionsfälle liegt Südafrika an fünfter Stelle hinter den USA, Brasilien, Indien und Russland. (red, APA, 7.8.2020)