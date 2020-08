Die Flames sind durch.

Foto: APA/AP/Franson

Edmonton/Toronto – Die Calgary Flames haben sich für die Play-offs der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL qualifiziert. Die Kanadier bezwangen am Donnerstag in Edmonton die Winnipeg Jets mit 4:0 und setzten sich somit in der Qualifikationsrunde mit 3:1 durch.

Im Round Robin der bereits für das Play-off-Achtelfinale qualifizierten Teams besiegten die Philadelphia Flyers die Washington Capitals mit 3:1, der verletzte Michael Raffl kam für die Flyers nicht zum Einsatz. (APA., 7.8.2020)



Play-off-Ergebnisse der NHL vom Donnerstag – Qualifikationsrunde ("best of five"):

Western Conference (in Edmonton):

Winnipeg Jets – Calgary Flames 0:4 (Stand in der Serie 1:3)

Minnesota Wild – Vancouver Canucks 0:3 (Stand 1:2)

Eastern Conference (in Toronto):

Columbus Blue Jackets – Toronto Maple Leafs 4:3 n.V. (Stand 2:1)

Round Robin der bereits für das Play-off-Achtelfinale qualifizierten Teams:

Eastern Conference:

Philadelphia Flyers (ohne Raffl) – Washington Capitals 3:1

Tabelle:

Philadelphia Flyers 4/2 vor Tampa Bay Lightning 4/2, Washington Capitals 1/2 und Boston Bruins 0/2

Western Conference:

St. Louis Blues – Vegas Golden Knights 4:6

Tabelle:

Colorado Avalanche 4/2 vor Vegas Golden Knights 4/2, St. Louis Blues 0/2 und Dallas Stars 0/2