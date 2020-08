"Es gibt Dinge, die mehr Hitze verursachen als eine Schutzmaske", heißt es in einem Spot, der für Sensibilisierung sorgen soll

Madrid – Eine Kampagne, mit der Madrid ihre Bürger zur ständigen Einhaltung der Maskenpflicht zu bewegen versucht, hat erhebliche Aufregung ausgelöst. Das umstrittene wie eindrucksvolle Video "Protegete, protegenos!" (Beschütze dich, beschütze uns!) zeigt eine Feuerbestattung und warnt die Maskenverweigerer: "Einäscherungsofen: 980 Grad. Es gibt Dinge, die mehr Hitze verursachen als eine Schutzmaske".

Die sei "sehr schlechter Geschmack" und "pietätlos", klagten Nutzer von sozialen Netzwerken. Einige Medien bezeichneten die Kampagne als "hart" und "brutal" – aber Teilnehmer von TV-Talkshows entgegneten, die Sensibilisierung der Menschen sei angesichts des Anstiegs der Neuinfektionen und der unverantwortlich laschen Einstellung vieler Menschen nötig.

Jüngere oft nachlässig

In Madrid halten sich zwar nahezu alle an die auch im Freien geltende Pflicht zum Tragen von Mund- und Nasenschutz. Aber in Gasthäusern und Restaurants sowie bei abendlichen Treffen größerer Gruppen im öffentlichen und privaten Raum ist vor allem bei Jüngeren ein zunehmend eher unvorsichtiges Verhalten zu sehen.

Comunidad de Madrid

Viele klagen, bei Temperaturen, die in Madrid im Sommer fast täglich die 35 Grad überschreiten, sei das Tragen einer Maske im Freien Folter – vor allem dann, wenn man den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand von eineinhalb Metern einhalten könne. Die Antwort im Video: "Deine Wohnung im Sommer: 32 Grad. Biere mit Freunden: 30 Grad. Disco: 28 Grad. Krankenhaus: 25 Grad. Intensivstation: 22 Grad. Einäscherungsofen: 980 Grad."

8.400 Tote alleine in Madrid

In einstigen Corona-Hotspot Spanien wurde Madrid von der Pandemie mit gut 8.400 Toten so hart getroffen wie keine andere Region des Landes. Die Lage hat sich zwar deutlich entspannt, die Zahl der Neuinfektionen nimmt aber nach dem Ende des "Lockdowns" stetig zu – mehrheitlich bei Menschen im Alter von bis zu 40 Jahren. Nach jüngsten amtlichen Angaben registrierte Spanien bisher insgesamt 305.000 Infektionen und rund 28.500 Todesfälle. (APA, dpa, 7.8.2020)