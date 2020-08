Lindsey Vonn und ihre Hündin sind die Gastgeberinnen der neuen Amazon-Show "The Pack". Foto: Amazon

Wien – Der US-Streamingriese Amazon kündigt eine neue Show namens "The Pack" an. Als Gastgeber fungieren laut Amazon Ex-Skistar und olympische Goldmedaillengewinnerin Lindsey Vonn und ihre Hündin Lucy. Die Amazon Original Show wurde Anfang dieses Jahres gedreht und soll Ende 2020 bei Amazon Prime Premiere feiern.

In "The Pack" kämpfen die Teilnehmerteams laut Presseaussendung um 500.000 Dollar und weitere 250.000 Dollar für eine Tierschutzorganisation ihrer Wahl. Für den Sieg müssen sich die Teams auf die Stärken und Schwächen des Partners verlassen und beweisen, dass sie das Rudel mit der stärksten Bindung zueinander in "The Pack" sind, heißt es.

Gastgeberin Lindsey Vonn ist mit 82 Weltcupsiegen die erfolgreichste Skirennläuferin der Weltcupgeschichte. Die 35-jährige US-Amerikanerin gewann viermal den Gesamtweltcup und konnte in allen Disziplinen triumphieren. (red, 7.8.2020)