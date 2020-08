Jonas Kaufmann wird beim speziellen Sommernachtskonzert auftreten. APA

Wegen der Corona-bedingten Ausnahmesituation und der behördlichen Bestimmungen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie wird das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker mit Tenor Jonas Kaufmann und Dirigent Valery Gergiev am 18. September nur im Fernsehen zu konsumieren sein. "Der freie Zutritt zur Veranstaltung wird nicht möglich sein", heißt es seitens des Orchesters. Der Park würde ab 18:00 Uhr geschlossen. Zu beachten wäre, dass zudem "einige Bereiche des Parks vorzeitig gesperrt werden."

Wenige Gäste zugegen

Zwar würde eine "kleine Anzahl an personalisierten Einladungen an die Menschen vergeben, die es möglich gemacht haben, dass das Sommernachtskonzert überhaupt stattfinden kann" heißt es. Das ohnedies schon verschobene Konzert wird somit für die meisten nur, aber sicher und hoffentlich bequem, im Fernsehen oder per Livestream mitzuerleben sein. Seltsame Zeiten. (Ljubisa Tosic,7.8.2020)