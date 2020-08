Racing Point in Problemen.

Foto: Reuters/Pool

Wien – Der Automobil-Weltverband FIA hat den Racing-Point-Rennstall in der Kopier-Affäre hart bestraft. Wie die FIA am Freitagvormittag in einem 14-seitigen Dokument bekannt gab, wird das Team mit 400.000 Euro Geldstrafe und dem Abzug von 15 WM-Punkten in der Konstrukteurswertung belegt. Racing Point hatte im Vorfeld angekündigt, gegen ein solches Urteil in Revision zu gehen.

Konkurrent Renault hatte nach dem zweiten Saisonrennen in Spielberg sowie den folgenden Läufen in Budapest und Silverstone Protest gegen den RP20 eingelegt. Die Strafe bezieht sich konkret nur auf den Großen Preis der Steiermark am 9. Juli, bezüglich der weiteren Proteste beließ es die FIA bei Verwarnungen.

Die Franzosen warfen Racing Point vor, die vorderen und hinteren Bremsbelüftungen des RP20 nicht selbst entworfen, sondern das Design von Mercedes kopiert zu haben.

Hülkenberg erneut statt Perez



Der Deutsche Nico Hülkenberg wird indes weiterhin Racing-Point-Piloten Sergio Perez vertreten. Der Mexikaner ist neuerlich positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies gab der Rennstall Freitagfrüh vor dem ersten Freien Training für das zweite Grand-Prix-Wochenende in Silverstone bekannt.

Perez werde sich weiter nach den Vorgaben der englischen Gesundheitsbehörden richten. "Ihm geht es körperlich gut, und er erholt sich." Hülkenberg war nach einem positiven Test bei dem Mexikaner schon in der vergangenen Woche kurzfristig eingesprungen. (sid, APA, 7.8.2020)