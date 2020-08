Liebe Leserin, lieber Leser,

das wird jetzt nicht alle überraschen, aber: US-Präsident Trump setzt weiter auf Eskalation. So soll es nun neben TikTok auch bald schon WeChat an den Kragen gehen, aber lest selbst. Auf eine andere Art ziemlich zweifelhaft ist das Gebaren von Apple in Hinblick auf seinen App Store. Außerdem haben wir heute noch neue Beta-Versionen für macOS (schaut jetzt auch wie iPad OS) und Android (mit mehr Katzen!) zu bieten, und sogar zum "Hass im Netz"-Gesetz gibt es Neues, zumindest ein bisschen.

Viel Vergnügen beim Lesen!

Trump verbietet Geschäfte mit chinesischen Apps Wechat und Tiktok in den USA

Microsoft erbost: Apple verbietet Spiele-Streaming-Dienst xCloud für iPhones

Koalition bei "Hass im Netz" und Amtsgeheimnis noch nicht einig

Android 11: Die letzte Testversion spendiert ein neues, altes Katzen-Easter-Egg

MacOS Big Sur: Apple gibt die erste öffentliche Beta zum Download frei

Intel: Mehr als 20 GB an zum Teil geheimen Dokumenten und Code durchgesickert

WLAN-Router mit "Gestapo-88" bezeichnet: Verurteilung wegen Wiederbetätigung

"Financial Times": Microsoft will Tiktok weltweit kaufen