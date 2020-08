Wolfgang Sobotka ist nicht nur Vorsitzender des U-Ausschusses, sondern auch als Auskunftsperson geladen. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Der Ibiza-Untersuchungsausschuss ist in der Sommerpause, an der Fortsetzung im Herbst wird aber bereits eifrig gearbeitet. Am Donnerstag haben sich die Parteien auf die Ladungsliste im U-Ausschuss geeinigt. Darunter sind auch der U-Ausschuss-Vorsitzende Wolfgang Sobotka (ÖVP) sowie die Unternehmer René Benko und Hans Peter Haselsteiner. Warum das nicht der einzige Grund dafür ist, weswegen uns im September eine heiße zweite Runde des Ausschusses bevorsteht, erklärt Fabian Schmid vom STANDARD. (red, 7.8.2020)

Ein Transkript zum Podcast finden Sie hier.

