Sparmaßnahmen: Peter Stöger muss auch die Trainerbank reinigen.

Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Wien – Das neue Austria-Trainerteam von Peter Stöger ist nahezu komplett. Die früheren Cheftrainer Gerhard Fellner (Ex-Wiener Neustadt) und Jochen Fallmann (früher St. Pölten) unterstützen als Assistenztrainer Stöger in seiner neuen Doppelfunktion als Trainer und Sportlicher Leiter. Das gab der Club am Freitag in einer Aussendung bekannt.

Alexander Bade löst den langjährigen Tormanntrainer Franz Gruber ab, der zukünftig "Chief of Goalkeeping" sein wird. Neue Funktionen übernimmt auch Ralf Muhr. Der bisherige Sportdirektor soll nun als Leiter Profi-Lizenzabteilung Stöger in der Organisation und Planung unterstützen, sowie die Verzahnung mit den Young Violets und der Akademie sicherstellen. Noch offen ist die Position des Athletikcoaches.

Standfest coacht Amstetten

Zweitligist SKU Amstetten hat den langjährigen Bundesliga-Profi Joachim Standfest als neuen Cheftrainer verpflichtet. Standfest folgt Fallmann. Der 40-jährige Steirer war zuvor als Trainer der Sturm Graz Amateure sowie zuletzt als Co-Trainer der Admira tätig. (APA; 7.8.2020)