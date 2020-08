Ein Diebstahl der besonderen Art belustigte am Mittwoch am Berliner Teufelssee die Badegäste. Die Diebesbeute konnte sichergestellt werden

Ein Wildschwein (Symbolbild) sorgte am Berliner Teufelssee für Belustigung. Foto: APA/dpa/Fredrik von Erichsen

Berlin – Ein Diebstahl belustigt selten. Am Berliner Teufelssee war dies am Mittwoch anders. Am dortigen FKK-Strand lebte nämlich ein Wildschwein seine kriminelle Energie aus. Zunächst schnüffelte es mit seinen zwei Frischlingen am Hab und Gut der Badegäste. Schließlich schnappte es sich mit seinem Maul ein gelbes Sackerl und flüchtete Richtung Wald. Zum Leidwesen des Besitzers, denn im Sackerl befand sich dessen Laptop. Also verfolgte der Mann das Wildschwein quer über die Wiese – nackt, wie es am FKK-Strand nun mal üblich ist.

"Alle Sonnenanbeter auf der Wiese lachten schallend über die Szene", erzählte eine Zeugin der "Bild". Der Bestohlene hetzte dem Wildschwein in den angrenzenden Wald hinterher, wo dieses die Diebesbeute schließlich losließ. Das Schreien des Mannes dürfte das Tier zur Aufgabe gezwungen haben. "Als er mit dem Laptop wieder aus dem Wald kam, applaudierten alle", erzählte eine Zeugin.

Eine weitere stellte Fotos dieser abenteuerlichen Jagd auf Facebook online. Sie betont, dass der Mann damit einverstanden war und selbst schallend darüber lachen konnte. (red, 7.8.2020)