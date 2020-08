Palmerston lebt ab nun auf dem Land. Foto: REUTERS/Toby Melville

London – Palmerston, die Katze des britischen Außenministeriums, geht nach nur vier Jahren in den Ruhestand. Das teilte das Foreign and Commonwealth Office (FCO) in London am Freitag mit. Der Kater, der nach einem langjährigen Chefdiplomaten aus dem 19. Jahrhundert benannt ist, trug den offiziellen Titel "chief mouser".

Palmerston war in den vergangenen vier Jahren häufig bei Auftritten von Politikern in der Londoner Downing Street gesichtet worden. Ursprünglich kam er aus einem Tierheim. Er hatte sich hin und wieder Revierkämpfe mit seinem Amtskollegen Larry vom Amtssitz des Premierministers geliefert, der gleich nebenan residiert.

Twitter-Stars

Er wurde aber auch zur Social-Media-Persönlichkeit. Der schwarz-weiße Kater hat mehr als 105.000 Follower auf Twitter. Der Account wird von Mitarbeitern des Außenministeriums betrieben.

Wer hinter Larrys Twitter-Auftritt steckt, ist hingegen nicht klar. Er kommt sogar auf 390.000 Follower und äußert sich gerne auch einmal regierungskritisch – zum Abschied Palmerstons hieß es auf Larrys Account: "Ich werde ihn vermissen."

Wo genau Palmerston künftig leben wird, ist nicht bekannt. Er sei bei einem Mitarbeiter des Außenministeriums untergekommen, wo er bereits den Lockdown verbracht habe, so eine Mitteilung. Palmerston wolle nun außerhalb des Rampenlichts ausruhen, hieß es in einem Brief im Namen des Katers an den höchsten britischen Beamten im Außenministerium, Simon McDonald. "Ich finde das Leben abseits der ersten Reihe gemütlicher, ruhiger und einfacher", so das Schreiben. "Ich habe es genossen, auf Bäume zu klettern und in den Feldern rund um mein neues Zuhause auf dem Land zu patrouillieren."

Bedauerlich sei jedoch, dass er nun keine ausländischen Diplomaten mehr belauschen könne, hieß es in dem Brief weiter. (APA, dpa, 7.8.2020)