Nur ein erster Teaser: Aber das sollen Pixel 5 und Pixel 4a (5G) sein. Foto: Google

Gerade erst hat Google mit dem Pixel 4a die neueste Generation seiner Mittelklasse-Smartphones vorgestellt, da geht schon die Diskussion über andere Pixel-Modelle weiter – und zwar sowohl sowohl alte als auch neue.

Abgang Pixel 4

Da wäre einmal der Umstand, dass Google am Donnerstag überraschend bestätigte, dass die Produktion des Pixel 4 bereits wieder eingestellt wurde. Überraschend ist daran vor allem der Zeitpunkt, üblicherweise wartet der Hersteller mit solchen Ankündigungen bis der Nachfolger am Markt ist. Das wirft natürlich die Frage auf, warum Google sein aktuelles Topgerät nur neun Monate nach dem Verkaufsstart wieder aufgibt. Ein Faktor ist dabei sicherlich, dass sich das Pixel 4 angeblich schlechter als seine Vorgänger verkauft hat. Noch wichtiger könnten aber die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sein, die die Produktionskette aller Hersteller durcheinander gebracht haben. Mit diesem Schritt könnte Google also schlicht Ressourcen für die nächste Hardwaregeneration freimachen.

Die Ankündigung bedeutet übrigens nicht, dass das Pixel 4 (XL) umgehend vom Markt verschwindet. Selbst im Google Store gibt es derzeit je nach Land noch Restposten, und bei anderen Händlern können beide Modelle ebenfalls noch bestellt werden. Allerdings ist es nur eine Frage der Zeit, bis diese auch weg sind. Immerhin gibt es etwa im deutschen Google Store derzeit ein Angebot, in dessen Rahmen beide Modelle um 200 Euro im Preis reduziert sind.

Auftritt Pixel 5

Das wirft natürlich die Frage auf, wann denn das Pixel 5 erhältlich sein wird. Einen ersten Teaser hat Google bereits am Rande der Pixel 4a-Präsentation vorgenommen. Und da die französische Google-Dependance dabei gepatzt hat, gibt es auch bereits ein mögliches Datum. Stand in deren Blogeintrag doch kurzfristig, dass das Pixel 4a (5G) sowie das Pixel 5 beide ab dem 8. Oktober vorbestellt werden können. Damit würde sich Google in etwa an den Zeitplan der vergangenen Jahre halten.

Die Frage, wann die Geräte dann auch wirklich im Handel erhältlich sein werden, beantwortet sich damit allerdings nicht. Ebenso offen sind praktisch alle Details zum Pixel 5, die Leaks fallen bisher ungewohnt dünn aus. Schon vor einigen Monaten war zu hören, dass Google aus Kostengründen auf aktuelle High-End-Chips von Qualcomm verzichten will, und lieber zu einem Snapdragon 765G greift. Da dieser auch im Pixel 4a (5G) zum Einsatz kommen soll, bleibt offen wie sich das Pixel 5 absetzen will – Kamera, Materialien und zusätzliche Features wären hier die naheliegendsten Möglichkeiten. 5G-Support sollen ebenfalls beide Modell werden.

Ausblick

Generell zeichnet sich immer deutlicher ab, dass 2020 ein Brückenjahr für Google-Smartphones werden könnte. So war zuletzt immer wieder zu hören, dass Google an eigenen Prozessoren für das 2021er-Pixel arbeitet. Ein aktueller Bericht legt nun aber nahe, dass das Unternehmen dabei mit neuen Formfaktoren experimentiert. Ein internes Dokument, an das 9to5Google gelangt ist, spricht von drei neuen Geräten mit den Codenamen Raven, Oriole und Passport, wovon das letzte explizit als "faltbar" bezeichnet wird.

Betont sei dabei, dass sich diese Pläne natürlich noch ändern können, Google also solch ein Modell verschieben oder ganz streichen könnte. 9to5Google betont zudem, dass noch nicht einmal die Codenamen final sind, was auch erklärt, warum sie nicht ins gewohnte, maritime Schema von Google passen. Aber zumindest ein weiteres Detail hat das besagte Dokument zu bieten: Das Pixel 5a soll den aktuellen Plänen bereits im zweiten Quartal 2022 erscheinen, womit Google zu seinen üblichen Zeitfenstern zurückkehren würde. (Andreas Proschofsky, 07.08.2020)