ITV verlegt "I'm a Celebrity...Get me out of here!" wegen coronabedingter Reisebeschränkungen. RTL prüft noch

"I'm a Celebrity...Get me out of here!" geht traditionell im Dezember über die Bühne, RTL zeigt sein jährliches "Dschungelcamp" immer im Jänner. Foto: ITV

Berlin/London – Seit 2004 ist die RTL-Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" 14 Mal aus Australien gesendet worden – jetzt erwägt der Sender angesichts der Coronakrise eine Verlegung des Camps. Der britische Sender ITV gab am Freitag bereits bekannt, dass die englischsprachige Version "I'm a Celebrity...Get me out of here!" das nächste Mal aus einer Schlossruine im eigenen Land gesendet wird.

RTL und ITV benutzen dieselbe Kulisse für die Sendung voller Ekel-Prüfungen. Ein RTL-Sprecher sagte dazu: "Wir werden alles dafür geben, im Januar mit 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!' wieder on air zu sein, in welcher Form auch immer. Wir stellen uns der coronabedingten Challenge und prüfen derzeit sehr gewissenhaft, ob wir wieder in das bewährte australische Dschungelcamp gehen können. Gleichzeitig denken wir auch über passende Alternativen für die 15. Staffel nach." (APA, dpa, 7.8.2020)