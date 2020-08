Das Strandbad in Klagenfurt an einem Augustabend 2020, kurz vor Badeschluss, ein Corona-"Security"-Appell

(Das Strandbad in Klagenfurt an einem Augustabend 2020, kurz vor Badeschluss. An der Theke der Strandbar ein ehemaliger Beachvolleyball-Nachwuchsspieler. Er trägt kurze schwarze Hosen, ein schwarzes T-Shirt und einen Mund-Nasen-Schutz mit der Aufschrift "Security". Ein zweiter ehemaliger Beachvolleyball-Nachwuchsspieler tritt auf und nähert sich. Auch er trägt kurze schwarze Hosen und ein schwarzes T-Shirt, jedoch keinen Mund-Nasen-Schutz.)

Foto: APA/MICHAEL WALCHER

DER ERSTE (streng): Imme! Weast du aufetuan Maskn!

DER ZWEITE: Immanuel haß i.



DER ERSTE: Wuascht! Tua aufe!



DER ZWEITE: Eh kana do! Konn eh nix passian.



DER ERSTE: Jojo. Hot die Giovanna aa g’sogt.

(Pause. Der Zweite legt widerwillig einen Mund-Nasen-Schutz mit der Aufschrift "Security" an und setzt sich.)

DER ERSTE (zieht aus der Gesäßtasche ein zusammengefaltetes Blatt Papier und reicht es dem Zweiten): Do. Fia Londeshaupmonn.



DER ZWEITE (verwundert): Londeshaupmonn?



DER ERSTE (nickt): Lies.



DER ZWEITE (faltet das Blatt auseinander und liest vor):

"An die Jugend // Ihr sogts, es trifft eh lei die Olten, / des Corona, auch Covid. / Ich soge nicht: Die Goschn holtn, / Scheitel knian und: Lests Ovid. // Nein, bein Vastond wüll ich eich packn, / weil ich weiß, ihr hobts dos drauf. / Es konn auch Junge niederprackn, / drum bitte setzts a Maskn auf. // Tuats nit glei protestieren bitte! / Gehts a bissl ausenond, / eh nit vül, lei zwa, drei Schritte, / und gebts eich bitte nit die Hond. // Tuats nit aufn Bodn spuckn, / singen eher nicht im Chor, / nehmts eich vua, nicht auszuzuckn, / woschts die Hend und auch die Hoa. // Und bitte, bitte Maskn trogn! / Jo, auch du, Immanuel! / I tat’s gean niama miassn sogn. / Maske, dos is mein Appell! // Und bleibts, wonn’s geht, in eire Heisa. / Damit komme ich zum Schluss. / Londeshauptmonn Peter Kaiser / sogt Freindschoft und an schönen Gruß."

(Faltet das Blatt zusammen und gibt es zurück.) Guat.

DER ERSTE: Wohl?



DER ZWEITE: Wohl wohl, guat. Host ihm schon g’schickt?

DER ERSTE (schüttelt den Kopf): Manst, tat ihm taugn?



DER ZWEITE: Sicha. Und wonn tat aufsogn in Kärnten heite, tat vielleicht sogoa wos nutzn.



DER ERSTE: Guat war, wonn tat singen.



DER ZWEITE: Wia Gabalier, manst?



DER ERSTE (nickt): Oda Sido.

(Lange Pause)

DER ZWEITE: Is eigentlich schon wieda zruckkummen G’schmocksinn von da Giovanna?



DER ERSTE: Glab nit.

(Vorhang)

(Antonio Fian, 7.8.2020)