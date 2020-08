Bunt, witzig und ohne Designer: Die Präsentation der Männerkollektion für Frühling-Sommer 2021 in China

In normalen Zeiten wäre die Show vor Wochen in Paris über die Bühne gegangen und Designer Virgil Abloh hätte sich am Ende auf dem Laufsteg gezeigt.

Heuer ist alles anders: Abloh zeigte seine Männerkollektion für Frühling-Sommer 2021 für Louis Vuitton am Donnerstag in Shanghai. Er selbst hingegen war in den USA – wegen der strengen Reisebestimmungen. Anfang Juli war bereits ein animiertes Video online gegangen, das auf die Show vorbereiten sollte.

Die Figuren aus dem Video fanden sich nun auch in der Kollektion wieder, die als nächstes in Tokio gezeigt werden soll.

(red, 7.8.2020)