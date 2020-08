Ihm ist es schon einmal besser gegangen: (Ex-)Gangster Charly Mattei (Jean Reno) mit Polizistin Marie Goldman (Marina Foïs) in "22 Kugeln – Die Rache des Profis", 0.50 Uhr, ARD. Foto: ARD/Degeto

7.50 GESCHEITES FÜR KINDER

Checker-Tobi: Der Familien-Check Weil es um Familien geht, baut Tobi diesmal seine Checkerbude bei sich zu Hause auf, bei seiner Familie. Er trifft auch eine Großfamilie mit sechs Kindern, eine Patchworkfamilie und eine Familie mit zwei Mamas. Bis 8.15, ARD

16.30 AUF INS ALL

Reise zum Saturn: Die Cassini-Mission Die Dokumentation schildert die letzte Reise der Sonde Cassini: Der Orbiter, der vor 20 Jahren ins All geschossen wurde, sollte die noch unerforschten Zwischenräume zwischen Saturn und seinen Ringen erkunden, bevor er sich im September 2017 selbst zerstörte. Auf ihrer letzten Fahrt schickte Cassini Bilder zur Erde, um weitere Geheimnisse des Universums zu lüften. Bis 17.30, Arte

20.15 LANDKRIMI

Drachenjungfrau (Ö 2015, Catalina Molina) Das wird wieder nichts mit dem Urlaub für Kommissar Merana. Am Fuß der Krimmler Wasserfälle wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Ausgerechnet. Merana war als Kind oft hier bei seiner Großmutter. Nun ist er der Fremde, der dem Ort schadet, weil er einen Mord aufklären muss. Mit Manuel Rubey und Stefanie Reinsperger. Bis 21.50, ORF 1

20.15 SCIENCE-FICTION-PARODIE

(T)Raumschiff Surprise – Periode 1 (D 2004, Michael Herbig)Das vertrottelte Team Käpt’n Kork, Mr. Spuck und Schrotty muss anno 2304 die Welt vor den Marsianern retten. Irrwitzige Scifi-Parodie auf Star Wars und Star Trek. Bis 22.10, Sat1

22.05 THRILLER

Shutter Island (USA 2010, Martin Scorsese) US-Marshal Edward Daniels (Leonardo DiCaprio) ermittelt mit seinem Partner Chuck Aule (Mark Ruffalo) auf Shutter Island, wo aus einer Klinik für psychisch abnorme Schwerverbrecher eine Patientin verschwand. Nach und nach verschwimmt die Grenze zwischen Realität und Wahnsinn. Bis 0.15, Servus TV

22.10 RETRO-TV

Peter Rapp – Als wäre es gestern gewesen Die zweite Ausgabe der Nostalgiesendung mit Peter Rapp steht unter dem Motto "65 Jahre Fernsehen in Österreich" und zeigt Archivmaterial der ORF-Unterhaltung und ein Wiedersehen mit Showgrößen wie Peter Alexander, Rudi Carrell, Hans Rosenthal, Peter Frankenfeld, Hans-Joachim Kulenkampff und anderen. Außerdem spricht Peter Rapp mit Chris Lohner und Teddy Podgorski über ihre Erinnerungen an die Frühzeit des Fernsehens. Bis 23.40, ORF 2

22.55 DOKUMENTATION

Die Suche nach Hitlers Atombombe Im August 1945 verwüsteten Atombomben Hiroshima und Nagasaki. US-Wissenschafter hatten den Bau der Massenvernichtungswaffe auch vorangetrieben, um Hitler-Deutschland zuvorzukommen. Die Alliierten suchten nach den Fertigungsstätten der sogenannten "Wunderwaffen". Sie wurden an mehreren Standorten fündig: Raketen, neuartige Flugzeuge, aber gab es auch den Bau an Hitlers "Bombe"? Der Film geht der Frage nach, wie knapp der Wettlauf um die Atombombe wirklich war. Neue Quellenfunde, Verhörprotokolle und Zeitzeugnisse sprechen dafür, dass die Entwicklung einer deutschen Massenvernichtungswaffe ab 1944 immer weiter forciert wurde.Bis 23.45, ORF 3

0.50 KRIMI

22 Kugeln – Die Rache des Profis (L’Immortel, F 2010, Richard Berry) Früher war Charly Mattei (Jean Reno) ein gefürchteter Gangsterboss in Marseille. Dann kehrte er dem Verbrechen den Rücken, um mit seiner Familie ein Leben abseits der Großstadt zu führen. Doch die Vergangenheit holt ihn ein. Nach einem Schussattentat auf ihn will er sich rächen und muss erkennen, dass die größte Gefahr von jenen Menschen ausgeht, denen er am meisten vertraute. Bis 2.45, ARD