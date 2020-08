Hatten zumindest einen Sommer lang die Zeit ihres Lebens: Jennifer Grey und Patrick Swayze in "Dirty Dancing", 21.55 Uhr, ORF 1. Foto: ORF / Tele München

7.30 ALLE DA?

Servus Kasperl: Die blaue Wunderblume Elefantendame Ella hat schrecklichen Schnupfen. Ein Glück, dass Lila, die Waldfee, schon dabei ist, die blaue Wunderblume zu züchten, die Ella helfen soll. Doch da taucht plötzlich Sauerbein auf, dem es gar nicht gefällt, dass Lila dem Kasperl und seinen Freunden helfen möchte. Aber wir sind sicher: Alles wird gut. Bis 7.55, ORF 1

13.05 MONUMENTAL

Der Graf von Monte Christo (1–2/2) Der Seemann Edmond Dantès (Jean Marais) wird Opfer einer Intrige und als angeblicher bonapartistischer Verschwörer 1814 wegen Hochverrats verhaftet. Auf der Ile d’If nahe Marseille bleibt er 20 Jahre lang ohne Urteilsspruch gefangen. – Mit seinem Film (1954) schuf Regisseur Robert Vernay die Neuauflage seines eigenen Schwarz-Weiß-Films von 1943, diesmal in Farbe und mit neuer Besetzung. Bis 16.10, Arte

20.10 UNTERWEGS

Oktoskop: American Dream Stories Der amerikanische Traum ist ein Mythos, der für viele längst zu Ende gegangen ist oder zumindest in der Krise steckt. Thomas Zeller und Christine Lechner haben sich auf eine Zugreise quer durch die USA begeben, um nach den verbliebenen Resten dieses Mythos zu suchen. Interviews mit den Zuggästen geben Einblicke in verschiedenartige Lebensgeschichten. Die Filmemacher sind zu Gast bei Robert Buchschwenter. Bis 21.55, Okto

20.15 DAVID LYNCH

Dune – der Wüstenplanet (Dune, USA 1984, David Lynch) Sieht man von den Schwächen des wirren Drehbuchs ab, zählt Dune wegen seiner religiösen Implikationen, wegen der Ansiedlung alter Mythen in einer fernen Zukunft, wegen seiner hermetischen Beschreibung einer interplanetarischen Kultur, die ihren Messias findet, zu den interessantesten Fantasyfilmen. Um eine verjüngende Droge namens Spice geht es auch noch. Bis 22.30, Arte

20.15 GEBURTSTAG

Happy Birthday Franz Welser-Möst Am 16. August feiert der Dirigent Franz Welser-Möst seinen 60. Geburtstag. Barbara Rett trifft ihn an einem seiner Herzensorte, dem Attersee. Gemeinsam blicken sie auf besondere Momente seiner bisherigen Karriere zurück, sprechen über das Genie Beethoven und darüber, warum Musizieren und Bergsteigen sich ähnlicher sind, als man glaubt. Bis 21.45, ORF 3

21.55 TANZFILM

Dirty Dancing (USA 1987, Emile Erdolino) Und wieder heißt es: "Ich hab die Wassermelone getragen!" Baby (Jennifer Grey) lernt tanzen, und Johnny (Patrick Swayze) lernt, sich über die Grenze der sozialen Schicht hinwegzusetzen. Ja, auch so kann man den Film sehen. Oder aber einfach nur bei The Time of My Life mitgrölen. Bis 23.30, ORF 1

23.45 MAGAZIN

Titel, Thesen, Temperamente U. a. mit: Angriff auf Frauen. / Iris Berben zum 70. Geburtstag. / Wim-Wenders-Retrospektive. Bis 0.15, ARD