Buchtipps: Andrea Kromoser, familienlektüre.at & Ursula Tichy, buchstart.at

#sandstrand #geschichten #träumen

"Zackarina und der Sandwolf" ist ein entzückendes Kinderbuch, in das wir uns gleich verliebt haben. Es geht darin um ein Mädchen, das nahe am Meer wohnt und eines Tages am Strand den Sandwolf kennenlernt. Er ist ein wundersames Wesen, frisst Sonnenschein und weiß "alles auf allen Welten". In 15 illustrierten Episoden erfahren wir, warum Eltern so viel arbeiten müssen, was Mutflecken sind und woher Angst kommen kann. Mit einem Lächeln auf dem Gesicht lesen wir über das liebenswerte Mädchen und ihren fantastischen Freund.

Åsa Lind, "Der Sandwolf". Ill. v. Philip Waechter. Aus dem Schwedischen von Jutta Leukel. € 10,30 / 120 Seiten. Gulliver, Weinheim 2020. Ab 7 Jahren und zum Vorlesen.





#zeitlos #magisch #bilderbuch

Welcher ist dein Monat? Auerochs, Wespenbär, Locktauber oder der Mandrill, falls du da Geburtstag hast? – Ja, ein bisschen klingen diese Worte wie "echte" Monatsnamen! Irgendwie rätselhaft, oder? Das hat sich auch der Autor Heinz Janisch überlegt, als er diese Worte eines anderen Autors (nämlich Christian Morgensterns) las. Darum hat er sich zu jedem Monat etwas ausgedacht. Zum Beispiel, was im Monat Pony passiert oder wie es im Muli so läuft. Der Illustrator Michael Roher hat dazu Bilder gemalt, die wunderschön sind und zum Nachdenken.

Heinz Janisch, Michael Roher, "Jaguar Zebra Nerz. Ein Jahresbuch." € 16,95 / 32 Seiten. Tyrolia, Innsbruck 2020. Für die ganze Familie.





#klima #eisbär #pfeifhase

Was genau geschieht beim Klimawandel? Wie hat sich das Klima auf der Erde seit ihrer Entstehung entwickelt und verändert? Was bedeutet es, wenn sich unsere Erde um einen Grad erwärmt? – Dieses Sachbuch ist voller Antworten, Informationen und Erklärungen. Vieles, das uns über den Klimawandel bisher nicht klar war, haben wir jetzt verstanden. Wenn du auch gerne alles genau wissen magst, wenn du mitreden möchtest, dann könnte dir dieses Buch gefallen. Eine andere wichtige Frage wird übrigens auch beantwortet: Was kann ich selbst tun?

Marc ter Horst, "Palmen am Nordpol. Alles über den Klimawandel". Bilder von Wendy Panders. Aus dem Niederländischen von Rolf Erdorf. € 19,60 / 192 Seiten. Gabriel, Stuttgart 2020. Ab 10 Jahren.





Games von Georg Pichler

Macrotis

Als mutige Beuteltier-Mama machst du dich in Macrotis auf die Reise, um deine Kinder zu retten. Denn diese wurden von einer mysteriösen Flut weggespült. Um zu ihnen zu finden, musst du gefährlichen Fallen ausweichen und knifflige Rätsel lösen. Dabei helfen dir magische Fähigkeiten. Dein Abenteuer führt dich dabei durch viele verschiedene, unterschiedliche und wunderschöne Levels. (Windows, Mac)

Planet Zoo

Du wolltest schon immer einmal wissen, wie es ist, ein Zoodirektor zu sein? Das kannst du im Spiel Planet Zoo erleben. Viele Tiere kannst du dabei in deinem Tierpark einquartieren – Löwen, Giraffen, Pandas, Krokodile, Gorillas und viele mehr! Allerdings musst du auch schöne Gehege bauen, in denen sie sich wohlfühlen, damit sich auch die Besucher freuen. Eine tierisch gute Herausforderung! (Windows)

Polybridge 2

Ausgesprochen knifflig wird es bei Polybridge 2. Hier wirst du zum waschechten Architekten und musst Brücke und Rampen bauen, damit Fahrzeuge sicher über den Fluss kommen. Aber Achtung: Nicht jedes Material ist gleich gut geeignet und du musst auch auf dein Geld aufpassen. Hier kannst du beweisen, dass du ein guter Baumeister bist! (Windows, Mac, Linux)