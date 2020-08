"Knight Rider" brachte David Hasselhoff Kultstatus. Foto: imago images/Mary Evans

Hier sind die Mediennews vom Freitag

"Knight Rider" soll verfilmt werden – Über Regie- und Rollenbesetzung zunächst nichts bekannt. "Knight Rider" mit David Hasselhoff lief von 1982 bis 1986 beim US-Sender NBC

Briten verlegen ihr "Dschungelcamp" in englische Schlossruine – ITV verlegt "I'm a Celebrity...Get me out of here!" wegen coronabedingter Reisebeschränkungen. RTL prüft noch

"Einäscherungsofen: 980 Grad": Madrid provoziert mit Masken-Kampagne – "Es gibt Dinge, die mehr Hitze verursachen als eine Schutzmaske", heißt es in einem Spot, der für Sensibilisierung sorgen soll

Lindsey Vonn und ihre Hündin sind Gastgeber einer neuen Amazon-Show – "The Pack" startet Ende 2020. Zwölf Hundeteams kämpfen um 500.000 Dollar

Oliver Kahn ist als ZDF-Fußballexperte Geschichte – Deutscher Sender und Vorstandsmitglied des FC Bayern München beenden nach zwölf Jahren die Zusammenarbeit

Rupert Murdochs News Corp mit Quartalsverlust – Der Fehlbetrag hat sich unter dem Strich gegenüber der Vorjahresperiode von 51 auf 397 Millionen Dollar vervielfacht

"Züri brännt": Zürich löst Luzern als Schweizer "Tatort"-Stadt ab – Nach Bern und Luzern schickt die Schweiz nun die größte Stadt des Landes in den Kreis der "Tatort"-Städte. Erster Fall am 18. Oktober

Queen live in Budapest, Swimming with Men und Karl Marx: TV-Tipps für Freitag – Außerdem: Schwabenkinder, Autos im Sozialismus: Freiheit auf vier Rädern, Legend und Frauenpower im Musikbusiness – mit Radiotipps

Wir wünschen ein schönes, sonniges Wochenende!