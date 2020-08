So flott. Foto: AP/Lennon

Silverstone – WM-Leader Mercedes hat am Freitag die freien Trainings für das zweite aufeinanderfolgende Formel-1-Rennen in Silverstone dominiert. Weltmeister Lewis Hamilton fuhr am Nachmittag 0,176 Sekunden vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas, der in der ersten Einheit vorangelegen war, Tagesbestzeit.

Die ersten Nicht-Mercedes-Piloten Daniel Ricciardo im Renault und Max Verstappen im Red Bull lagen bereits mehr als acht Zehntelsekunden zurück. Ex-Weltmeister Sebastian Vettel kam nach einem Defekt an seinem Ferrari nicht über Platz 14 hinaus, sein Teamkollege Charles Leclerc wurde Siebenter. (APA, 7.8.2020)

Ergebnisse der Freien Trainings für den Formel-1-Grand-Prix zum 70-Jahr-Jubiläum in Silverstone vom Freitag:

2. Session:

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:25,606 Min.

2. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +0,176 Sek.

3. Daniel Ricciardo (AUS) Renault +0,815

4. Max Verstappen (NED) Red Bull +0,831

5. Lance Stroll (CAN) Racing Point +0,895

6. Nico Hülkenberg (GER) Racing Point +1,140

7. Charles Leclerc (MON) Ferrari +1,206

8. Lando Norris (GBR) McLaren +1,261

9. Carlos Sainz jr. (ESP) McLaren +1,312

10. Esteban Ocon (FRA) Renault +1,322

11. Alexander Albon (THA) Red Bull +1,354

12. Daniil Kwjat (RUS) AlphaTauri +1,396

13. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri +1,522

14. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +1,592

Samstag: Qualifying (Beginn 15.00 Uhr MESZ/live ORF 1 und Sky)