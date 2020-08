DER STANDARD

Es werde eine der größeren Aktionen sein, die Fridays for Future in Wien seit Ausbruch der Corona-Pandemie organisiert, kündigten Klimaaktivisten im Vorhinein an. Tatsächlich demonstrierten mehrere hundert junge Menschen am Freitag in Wien für eine Verkehrswende. Worum es den Aktivisten ging: Die Antworten gibt es im Video. (Video: Ayham Yossef, 7.8.2020)