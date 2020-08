Keine Einigung in den USA über Billionen-Corona-Hilfspaket. In Deutschland infizierten sich wieder mehr als 1.000 Menschen. Die wichtigsten Updates des Tages im Überblick

Italiens Premier Giuseppe Conte mit Maske: Ein Bild, das so schnell nicht verschwinden wird. Foto: REUTERS / Remo Casilli

Das Wichtigste in Kürze:

Italien verlängert Maskenpflicht bis Anfang September

Die italienische Regierung verlängert die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen und andere Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus. Bis zum 7. September werden Italiener den Mund-Nasenschutz in geschlossenen Räumen, in öffentlichen Verkehrsmitteln und überall dort tragen müssen, wo eine Distanz von mindestens einem Meter nicht eingehalten werden kann, beschloss der Ministerrat am Freitagabend.

Größere Menschenansammlungen bleiben verboten. Ab 15. August sollen in Italien wieder Kreuzfahrten starten, allerdings im Corona-Modus. So darf es zu keinen Ansammlungen in den Sälen, an der Bar, in den Restaurants und in den Spielhallen der Schiffe kommen. Auch an Ausflügen darf sich nur eine beschränkte Zahl an Reisenden beteiligen. Den Passagieren muss regelmäßig die Temperatur gemessen werden. Messen können ab dem 1. September wieder organisiert werden. Die Öffnung von Diskotheken, schon für Mitte Juli erwartet, wird weiterhin aufgeschoben. Auch Stadien bleiben vorerst für Fans geschlossen.

Das Kabinett verabschiedete am Freitagabend eine Reihe von Vorschriften, die unter anderem Konsumanreize und Hilfen für den Arbeitsmarkt vorsehen. Am Freitagabend verabschiedete die italienische Regierung ein neues Wirtschaftspaket mit Maßnahmen im Wert von 100 Milliarden Euro. Weitere Hilfen in der Größenordnung von drei Milliarden Euro sind zur Förderung von Kultur und Tourismus vorgesehen.

Premier Giuseppe Conte rief die Italiener auf, sich weiterhin umsichtig zu verhalten. Die epidemiologische Kurve sei zwar stabil, es gebe jedoch leichte Zeichen eines neuen Anstiegs bei der Zahl der Infektionen, die allerdings europaweit besonders niedrig sei. Am Freitag wurden 552 Erkrankungen innerhalb von 24 Stunden gemeldet – nach 402 am Vortag.





US-Politik einigte sich nicht auf Corona-Hilfspaket

Die Verhandlungen zwischen Demokraten, Republikanern und der US-Regierung um ein weiteres großes Coronavirus-Konjunkturpaket sind vorerst gescheitert. Der Senat verabschiedete sich am Freitagabend planmäßig für einen Monat in die Sommerpause. Präsident Donald Trump droht dem Kongress nun damit, Teile des Pakets ohne das Parlament durchzusetzen.

Zunächst wurde keine weitere Gesprächsrunde anberaumt. Die Coronakrise macht der US-Wirtschaft zu schaffen, Hilfszahlungen für Millionen Arbeitslose sind ausgelaufen und unzähligen Mietern droht die Zwangsräumung. Dennoch gab es keine Einigung. Die Demokraten hatten zuletzt noch einen Kompromissvorschlag in Höhe von rund zwei Billionen Dollar (1,7 Billionen Euro) vorgelegt, die Republikaner wollten aber offenbar nicht über das von ihnen vorgeschlagene Paket von rund einer Billion Dollar hinausgehen.

Trump erklärte am Freitagabend in seinem Golfclub im Bundesstaat New Jersey, er lasse nun Verfügungen ausarbeiten, mit denen er mehrere Maßnahmen auch ohne Zustimmung des Parlaments durchsetzen könne. Er will auf diesem Weg unter anderem die Verlängerung eines erhöhten Arbeitslosengeldes, ein Moratorium für Zwangsräumungen und eine Steuersenkung durchsetzen.

Trump musste die Gäste seines Golfclubs verteidigen, die bei seiner Pressekonferenz in einem geschlossenen Raum keine Maske trugen. Es gebe Ausnahmen von der Maskenpflicht für "politische Aktivitäten", sagte Trump in Bedminster im Bundesstaat New Jersey. Seine offizielle Pressekonferenz als US-Präsident sei auch ein "friedlicher Protest", behauptete Trump unter dem Jubel der Gäste weiter. Foto: AFP / JIM WATSON

Experten bezweifeln jedoch, dass er das alles umsetzen könnte, denn alle Maßnahmen, die neue Finanzmittel erfordern, müssen vom Kongress beschlossen werden. Dort sind die Republikaner, die den Senat kontrollieren, auf die Stimmen der Demokraten angewiesen, die im Repräsentantenhaus die Mehrheit haben. Trump wischte die Bedenken jedoch zur Seite. "Verklagt wird man immer", sagte er vor Journalisten. Es gebe für die geplanten Schritte auch genügend Geld, sagte er. US-Medien hatten berichtet, dass Trump bestehende Haushaltsmittel einfach umwidmen wolle, um das Parlament zu umgehen.

Knapp 60.000 Menschen haben sich in den USA am Freitag neu infiziert. Johns Hopkins University

Der US-Kongress hat seit Beginn der Pandemie bereits Konjunkturpakete in Höhe von rund drei Billionen Dollar verabschiedet – was mehr als zehn Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung der USA entspricht.





Mehr als 1.000 Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland haben sich erneut deutlich mehr als 1000 Menschen am Tag neu mit dem Coronavirus infiziert. Das Robert-Koch-Institut meldete Samstag früh. 1122 neue Fälle, womit es nunmehr insgesamt 215.336 sind. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus erhöhte sich um zwölf auf 9195. Deutschland hat rund 83 Millionen Einwohner.

Im Vergleich zum Freitag, an dem 1147 neue Fälle binnen 24 Stunden gemeldet wurden, ging die Zahl am Samstag etwas zurück. Am Donnerstag hatte die Zahl der Neuinfektionen mit 1045 Corona-Fällen erstmals wieder über der Schwelle von 1000 gelegen. Sie war zuletzt am 9. Mai überschritten worden. Danach war die Zahl in der Tendenz gesunken, seit Ende Juli steigen die Werte wieder.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen mit Datenstand 7.8., 0.00 Uhr, in Deutschland bei 1,16 (Vortag: 0,99). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwa einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab. (red, APA, 8.8.2020)