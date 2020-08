Auch die USA schickt Hilfsgüter. Während führende Hafen-Vertreter in Beirut festgenommen wurden, entlädt sich die Wut der Bevölkerung über die Politik

In dieser Galerie: 4 Bilder Der Hafen Beiruts liegt in Trümmern, die Aufräumarbeiten und Untersuchungen zur Ursache der Explosionen laufen. Foto: REUTERS / MOHAMED AZAKIR Im Stadtzentrum wurden Kerzen für die Opfer der Explosionen angezündet. Foto: REUTERS / AZIZ TAHER Am Freitag schickte Frankreich Rettungs- und Katastrophenteams nach Beirut. Foto: EPA / CLC CHOIZIT / HANDOUT Im Zentrum wurden mobile Kliniken für die Opfer der Explosion eingerichtet. Foto: EPA / NABIL MOUNZER

Beirut/Wien/Washington – Nach den verheerenden Explosionen im Hafen von Beirut stellt die österreichische Regierung eine Million Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF) als Soforthilfe für den Libanon zur Verfügung. Die Mittel werden im Wege der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) und österreichischer NGOs für die Versorgung und Unterbringung der Bewohnern zur Verfügung gestellt, berichtete die APA am Samstagmorgen.

Auch US-Präsident Donald Trump hat dem Libanon Hilfen zugesichert. Er habe dem libanesischen Präsidenten Michel Aoun gesagt, drei große US-Flugzeuge seien auf dem Weg nach Beirut, twitterte Trump am Freitag. Die Flieger hätten Medizinausrüstung, Nahrung, Wasser sowie Rettungskräfte an Bord, ließ Trump wissen. Laut US-Behördenangaben werden die Hilfen einen Wert von mehr als 15 Millionen Dollar haben.

Interpol unterstützt bei Opfer-Identifizierung

Trump sagte auch seine Teilnahme an der von Frankreich organisierten internationalen Video-Geberkonferenz für den Libanon zu. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte am Donnerstag angekündigt, sein Land werde eine internationale Konferenz für Libanon-Hilfen organisieren. Macron hatte ein transparentes Verfahren versprochen. Die Hilfen sollten an die Bedürftigen gehen und nicht in die Hände der regierenden Elite geraten, der Korruption und Regierungsversagen vorgeworfen wird.

Hilfskräfte von Katar stellten dieses Foto vom Hafen in Beirut zur Verfügung. Foto: AFP PHOTO / HO / QATAR's INTERNAL SECURITY FORCE

Unterdessen laufen in Beirut die Aufräumarbeiten und die Identifizierung der Opfer auf Hochtouren. Um letzteres zu erleichtern, unterstützt die internationale Polizeiorganisation Interpol die örtlichen Behörden mit Experten. Interpol werde jegliche Hilfe leisten, die vom Libanon beantragt werde, erklärte Generalsekretär Jürgen Stock.

Hafen-Verantwortliche festgenommen

Im Zuge der Ermittlungen zu den Hintergründen der Explosionen wurden Verantwortliche des Hafens der libanesischen Hauptstadt festgenommen. Dazu zählten Zoll-Chef Badri Dahir, dessen Vorgänger Shafik Mirhi und Hafen-Direktor Hassan Quraitim, meldete die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA am Freitagabend. Bereits am Vorabend waren 16 Hafen-Mitarbeiter festgenommen worden. Nach Justizangaben wurden bisher 18 Personen vernommen.

Die Wut der Menschen in Beirut ist groß. Viele Libanesen sehen die Katastrophe als Beleg für das Versagen und die Korruption der politischen Führung, die das Land heruntergewirtschaftet habe. Die Unzufriedenheit der Bevölkerung entlud sich am Freitag in Protesten.

Minister mit Rücktrittsforderung konfrontiert

Auch zwei Mitglieder von Libanons Regierung die Wut der Menschen unmittelbar zu spüren. Auf Videos in sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie Bildungsminister Tarek Majzoub am Freitag mit einem Besen in der Hand vor die Tür geht, um bei den Aufräumarbeiten zu helfen. Freiwillige Helfer auf der Straße begrüßten ihn mit lauten Rücktrittsforderungen.

Majzoub zog sich schließlich wieder zurück. Am Donnerstag besuchte Justizminister Marie-Claude Najm das zerstörte Viertel Gemmayze, wie gleichfalls auf Videos im Internet zu sehen ist. Menschen auf der Straße forderten ebenfalls seinen Rücktritt, beleidigten ihn und bespritzten ihn mit Wasser – ungeachtet der Militärs, die ihn begleiteten. "Korruptionsminister, nicht Justizminister", warf ihm ein Libanese vor.

Teils heftige Proteste fanden am Freitag gegen die libanesische Regierung in Beirut statt. Foto: EPA / WAEL HAMZEH

Schon vor der Explosionskatastrophe hatte es immer wieder Demonstrationen gegen die Regierung gegeben. Der Libanon steckt seit Jahren in einer schweren Wirtschafts- und Währungskrise.

Klage von Geschäftsmann

Ein libanesischer Geschäftsmann reichte unterdessen Klage gegen die Verantwortlichen der Katastrophe ein, wie die staatliche Nachrichtenagentur ANI berichtete. Sein Kreuzfahrtschiff war durch die Explosion zerstört worden. Zwei Besatzungsmitglieder wurden getötet, sieben weitere verletzt. Laut ANI ist dies die "erste Klage dieser Art" und sie könnte den Weg für weitere Verfahren ebnen.

Am Dienstagabend hatten zwei gewaltige Explosionen die libanesische Hauptstadt erschüttert. Nach jüngsten Angaben der Behörden wurden dabei mehr als 150 Menschen getötet und mehr als 5000 verletzt. Rund 300.000 Menschen wurden obdachlos. Dutzende Menschen werden weiterhin vermisst. Explodiert waren nach Behördenangaben 2750 Tonnen Ammoniumnitrat, das jahrelang ohne die nötigen Sicherheitsvorkehrungen in einer Lagerhalle am Hafen untergebracht gewesen war. Die Ermittlungen zur Ursache der Katastrophe laufen aber noch. (APA, 8.8.2020)