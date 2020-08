Foto: Reuters

Nach dem Stillstand bei den Verhandlungen zwischen dem Präsidialamt sowie den Demokraten und Republikanern im Kongress, will US-Präsident Donald Trump weitere Corona-Hilfen per Dekret durchsetzen. Das sagte Trump bei einer Pressekonferenz am Samstag in einem seiner Golfressorts in Bedminster, New Jersey. Die entsprechenden Dekrete unterzeichnete er anschließend gleich.

Unklar blieb zunächst, ob Trumps Verfügungsmacht überhaupt ausreicht, um ein Hilfspaket per Erlass umsetzen. Für ein Gesetz müssten sich Demokraten und Republikaner im Kongress auf eine gemeinsame Vorlage einigen. Die Budgethoheit liegt auch in den USA beim Kongress und nicht beim Präsidenten.

Per Dekret hat der Präsident unter anderem ein Verbot von Delogierungen angeordnet: Überschuldete Häuselbauer werden also ihre Eigenheime nicht verlieren, sofern der Rechtsakt hält. Per Dekret hat er auch angeordnet, dass Arbeitslose 400 US-Dollar Unterstützung zusätzlich pro Woche bekommen sollen. Seit März hatten Arbeitslose in den USA 600 Dollar extra bekommen. Diese Zahlungen waren Teil eines Hilfspakets, das allerdings nun ausgelaufen ist. Republikaner und Demokraten konnten sich bisher nicht auf die neue Ausgestaltung der Arbeitslosenhilfe einigen.

Die US-Bundesstaaten müssten ein Viertel der Kosten für die 400-Dollar-Zahlung übernehmen, so Trump am Samstag. Ob Staaten das tatsächlich mittragen, ist offen.

Zudem ordnete Trump per Dekret auch an, dass die Einkommenssteuer für Bürger, die weniger als 100.000 Dollar pro Jahr verdienen, gestundet wird.

Verhandlungen gescheitert

Die Verhandlungen zwischen Demokraten, Republikanern und der US-Regierung um ein weiteres großes Coronavirus-Konjunkturpaket waren bereits am Freitag gescheitert. Der Senat verabschiedete sich nach dem Abbruch der Verhandlungen planmäßig für einen Monat in die Sommerpause.

Die Coronakrise macht der US-Wirtschaft zu schaffen, Hilfszahlungen für Millionen Arbeitslose sind ausgelaufen und unzähligen Mietern droht die Zwangsräumung. Die Demokraten hatten zuletzt noch einen Kompromissvorschlag in Höhe von rund zwei Billionen Dollar (1,7 Billionen Euro) vorgelegt, die Republikaner wollten aber offenbar nicht über das von ihnen vorgeschlagene Paket von rund einer Billion Dollar hinausgehen. "Wir liegen weit auseinander", sagte die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi.

Zweifel von Experten

Experten bezweifeln, dass Trump alles per Dekret und ohne den Kongress umsetzen kann. Dort sind die Republikaner, die den Senat kontrollieren, auf die Stimmen der Demokraten angewiesen, die im Repräsentantenhaus die Mehrheit haben. Trump wischte die rechtlichen Bedenken jedoch zur Seite. "Verklagt wird man immer", sagte er vor Journalisten. Es gebe für die geplanten Schritte auch genügend Geld, sagte er. US-Medien hatten berichtet, dass Trump bestehende Haushaltsmittel einfach umwidmen wolle, um das Parlament zu umgehen. (red, Reuters, 8.8.2020)