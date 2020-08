München/Barcelona – Der FC Bayern München und der FC Barcelona sind der Favoritenrolle gerecht geworden und am Samstagabend als letzte Teams ins Viertelfinale der Fußball-Champions-League eingezogen. Deutschlands Meister besiegte mit ÖFB-Star David Alaba Chelsea mit 4:1 und fertigte die Londoner gesamt mit 7:1 ab. Spaniens Vizemeister reichte nach einem Hinspiel-1:1 ein Heim-3:1 gegen SSC Napoli für den Aufstieg.

Klare Angelegenheit für die Bayern. Foto: APA/EPA/PHILIPP GUELLAND

Die Bayern konnten sich einmal mehr auf Robert Lewandowski verlassen, der in der Allianz Arena eine Galavorstellung zeigte und stehen zum 18. Mal im Viertelfinale. Der Pole besserte sein CL-Saison-Torkonto mit einem Doppelpack (10./Elfmeter, 84.) auf 13 Tore auf und bereitete auch die beiden anderen Treffer von Ivan Perisic (24.) und Corentin Tolisso (76.) vor. Tammy Abraham (44.) war zwischenzeitlich der Anschlusstreffer gelungen. Barcelona kam dank Toren von Clement Lenglet (10.), Lionel Messi (23.) und Luis Suarez (45.+1/Elfmeter) weiter. Für die Italiener war ein Treffer von Lorenzo Insigne (45.+5/Elfmeter) zu wenig.

K.O.-Spiele



Im Viertelfinale treffen die beiden Aufsteiger nun im direkten Duell aufeinander. Gespielt wird am kommenden Freitag in Lissabon, wo das aufgrund der Coronakrise ins Leben gerufene Final-Event über die Bühne geht. Die Entscheidung fällt dabei jeweils in einem Spiel. Eine völlig neue Situation in dieser Bewerbsphase für Alaba und Co. Die weiteren Duelle lauten Atalanta Bergamo – Paris Saint-Germain (Mittwoch), RB Leipzig (Marcel Sabitzer, Konrad Laimer) – Atletico Madrid (Donnerstag) sowie Manchester City – Olympique Lyon (Samstag).

Die Bayern verzeichneten vor leeren Rängen einen Start nach Maß. Einmal mehr rückte dabei Lewandowski in den Mittelpunkt. Der Pole wurde von Chelsea-Goalie Willy Caballero im Strafraum gelegt und nach zuerst erfolgtem Abseitspfiff gab es nach Video-Studium doch Elfmeter, den Lewandowski selbst verwertete. Der 31-Jährige traf damit auch bei seinem siebenten Einsatz in der "Königsklasse" in dieser Saison.

Klare Angelegenheit für Barcelona. Foto: APA/AFP/Gene

Doch nicht nur seine Goalgetter-Qualitäten stellte der Stürmerstar unter Beweis. Von Lewandowski ideal bedient hatte Perisic wenig Mühe im Strafraum zu vollenden. Die Londoner lagen aussichtslos zurück, gaben aber nicht auf. Zuerst wurde noch ein Treffer von Callum Hudson-Odoi (28.) wegen Abseits aberkannt, kurz vor dem Seitenwechsel war das 1:2 aber perfekt. Manuel Neuer patzte bei einer Emerson-Hereingabe und Abraham staubte ab.

Schlusspunkt durch Lewandowski

Zulegen konnten die Gäste nach Wiederbeginn nicht wirklich. In der 76. Minute machte der deutsche Rekordmeister alles klar und wieder leistete Lewandowski einen großen Beitrag. Nach dessen mustergültiger Flanke traf der kurz zuvor eingewechselte Tolisso via Volleyschuss. Für den Schlusspunkt sorgte Lewandowski dann wieder selbst, vollendete nach Odriozola-Flanke. Für ihn war es der 53. Pflichtspieltreffer 2019/20.

Viel zu sehen gab es auch in Barcelona schon zu Beginn. Eine Rakitic-Ecke beförderte Lenglet per Kopf in die Maschen. Deutlich sehenswerter war dann Tor Nummer zwei. Messi tanzte sich im Strafraum durch und vollendete im Fallen ins lange Eck. Der Argentinier wurde kurz vor der Pause noch von Kalidou Koulibaly im Strafraum getroffen und Schiedsrichter Cüneyt Cakir zeigte nach langer Videounterbrechung auf den Elfmeterpunkt. Suarez ließ sich diese Chance nicht entgehen. Da Insigne noch vor dem Pausenpfiff ebenfalls via Elfmeter traf, blieb zumindest etwas an Spannung in der Partie. In der zweiten Hälfte fielen aber keine Tore mehr. Das zu Hause 36 Europacup-Spiele unbesiegte Barca steht damit zum 13. Mal in Folge in der Runde der letzten acht. (APA; 8,8.2020)



Ergebnisse der Achtelfinal-Rückspiele der Fußball-Champions-League vom Samstag:

FC Bayern München – Chelsea 4:1 (2:1)

Tore: Lewandowski (10./Elfmeter, 84.), Perisic (24.), Tolisso (76.) bzw. Abraham (44.). Bayern: Alaba spielte durch. Hinspiel 3:0 – Bayern mit Gesamtscore von 7:1 im Viertelfinale

FC Barcelona – SSC Napoli 3:1 (3:1)

Tore: Lenglet (10.), Messi (23.), Suarez (45.+1/Elfmeter) bzw. Insigne (45.+5/Elfmeter). Bayern: Alaba spielte durch. Hinspiel 1:1 – Barcelona mit Gesamtscore von 4:2 im Viertelfinale

Bereits am Freitag:

Manchester City – Real Madrid 2:1 (1:1)

Tore: Sterling (9.), Gabriel Jesus (68.) bzw. Benzema (28.). Hinspiel 2:1 – Manchester City mit Gesamtscore 4:2 im Viertelfinale

Juventus Turin – Olympique Lyon 2:1 (1:1)

Tore: Ronaldo (43./Elfmeter, 60.) bzw. Depay (12./Elfmeter). Hinspiel 0:1 – Lyon bei Gesamtscore 2:2 aufgrund der Auswärtstorregel im Viertelfinale

Die restlichen Begegnungen wurden noch vor der Corona-Pause im März entschieden.

Viertelfinal-Tableau

Entscheidung im Turnierformat in jeweils einem Spiel in Lissabon

12. August:

Atalanta Bergamo – Paris Saint-Germain

13. August:

RB Leipzig – Atletico Madrid

14. August:

FC Barcelona – Bayern München

15. August:

Manchester City – Olympique Lyon

Halbfinali am 18./19. August

Finale am 23. August jeweils in Lissabon