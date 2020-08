Aktuell sind rund 8.600 US-Soldaten in Afghanistan stationiert. Bis Ende November sollen sie auf unter 5.000 reduziert werden

US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt bereits gesagt, die Truppenstärke auf rund 4.000 zu reduzieren. Foto: APA / AFP / THOMAS WATKINS

Kabul/Washington – Die USA wollen ihre Truppenstärke in Afghanistan bis Ende November auf unter 5.000 reduzieren. Das sagte Verteidigungsminister Mark Esper am Samstag in einem Interview mit dem Sender Fox News.

Die USA haben momentan rund 8.600 Soldaten in dem Bürgerkriegsland, in dem die radikal-islamischen Taliban immer wieder Anschläge verüben. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt bereits gesagt, die Truppenstärke auf rund 4.000 drücken zu wollen. (APA, 9.8.2020)