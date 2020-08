Schwerer Unfall von Sandro Cortese. Foto: imago images/Action Plus

Motorradpilot Sandro Cortese ist bei der Superbike-WM in Portimao schwer gestürzt. Dabei brach sich der 30-Jährige den siebenten Brustwirbel, vier Rippen und das rechte Schienbein, wie die Organisatoren mitteilten. Zudem besteht der Verdacht auf eine Fraktur des rechten Knöchels. Bei der Operation wurde die Wirbelsäule des Ex-Champions stabilisiert, damit er nach Deutschland heimreisen kann.

Der zweifache Weltmeister war am Samstag in der letzten Runde des Rennens nach einer Berührung mit einem Konkurrenten in die Streckenbegrenzung gekracht. Cortese war von 2005 bis 2017 Fahrer in der Motorrad-WM. In der Moto3 gewann er 2012 den WM-Titel. (APA, 9.8.2020)