Vier Personen wurden festgenommen. Foto: APA / LUKAS HUTER

Wien – Eine Massenschlägerei in Wien-Favoriten ist in der Nacht auf Sonntag außergewöhnlich brutal ausgetragen worden: Eines der Opfer wurde absichtlich am Gehsteig mit einem Auto angefahren. Die Angreifer schlugen danach mit einem Golfschläger auf den 24-Jährigen ein, der bereits einen Unterschenkenkelbruch erlitten hatte, berichtete die Polizei am Sonntag.

Eine Gruppe österreichischer Staatsbürger hatten in einem Lokal am Favoritner Gewerbering Geburtstag gefeiert und war kurz nach 2.00 Uhr vor das Lokal gegangen. Dort entwickelte sich aus ungeklärter Ursache ein Streit mit anderen jungen Männern. Bei der folgenden Rauferei erlitten die Feiernden u.a. Schnittwunden durch eine abgebrochene Flasche, einen offenen Nasenbeinbruch sowie eine Platzwunde am Hinterkopf.

Absichtlich von Auto angefahren

Als die Polizei sich um die Männer kümmerte, hörten sie Hilferufe eines 24-Jährigen. Dieser war nach eigener Aussage an der Schlägerei beteiligt gewesen und geflüchtet. Am Gehsteig der nahegelegenen Daumegasse sei er absichtlich von einem Auto angefahren worden. Die Angreifer wären danach u.a. mit dem Golfschläger auf ihn losgegangen.

Kurz darauf konnte die Exekutive das beschriebene Auto, einen roten Seat, aufhalten. Die vier Insassen wiesen alle blutige Kleidung auf. Es handelt sich bei ihnen um einen 19-jährigen Österreicher, seine Begleiter im Alter von zweimal 18 und einmal 26 Jahren sind Serben. Sie wurden festgenommen, ihre Vernehmung war vorerst noch ausständig. (APA, 9.8.2020)