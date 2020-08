Binder steuert die KTM zum Sieg. Foto: AFP /KLAMAR

Brno (Brünn) – Der österreichische Motorrad-Hersteller KTM hat am Sonntag in Brünn seinen historisch ersten Rennsieg in der WM-Königsdisziplin MotoGP gefeiert. Der Südafrikaner Brad Binder setzte sich beim Grand Prix von Tschechien im gesamt vierten vollen KTM-Jahr in dieser Kategorie vor dem italienischen Yamaha-Pilot Franco Morbidelli durch, Dritter wurde der französische Pole-Setter Johann Zarco auf Ducati. (APA, 9.8.2020)

Ergebnisse des MotoGP-Rennens der Motorrad-WM um den Grand Prix von Tschechien in Brünn vom Sonntag:

MotoGP (21 Runden zu je 5,403 km/113,463 km):

1. Brad Binder (RSA) KTM 41:38,764 Minuten

2. Franco Morbidelli (ITA) Honda +5,266 Sekunden

3. Johann Zarco (FRA) Ducati +6,470

Weiter:

6. Miguel Oliveira (POR) KTM +7,696.

Ausgeschieden u.a.: Pol Espargaro, Ikler Lecuona (beide ESP) jeweils KTM

WM-Stand nach 3 von 13 Rennen:

1. Fabio Quartararo (FRA) Yamaha 59 Punkte

2. Maverick Vinales (ESP) Yamaha 42

3. Morbidelli 31.

Weiter:

5. Binder 28

11. P. Espargaro 19

12. Oliveira 18

Nächste WM-Station: Grand Prix von Österreich in Spielberg am nächsten Sonntag, 16. August.