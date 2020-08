Die "Friends"-Reunion – hier auf einem Foto aus dem Jahr 2002 – lässt noch auf sich warten. V.l.n.r.: David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox Arquette, Jennifer Aniston und Matt LeBlanc. Foto: Reuters/Mike Blake

Los Angeles – Ein im Februar angekündigtes "Special", bei dem die Schauspieler der Kultserie "Friends" nach 15 Jahren wieder aufeinandertreffen sollten, ist wegen der Corona-Pandemie erneut verschoben worden. "Das ist sehr traurig", erklärte "Friends"-Star Jennifer Aniston (51) am Freitag (Ortszeit) im Interview mit dem Filmportal "Deadline.com".

Unter diesen Umständen sei es für alle einfach zu riskant vor einem Publikum aufzutreten, betonte die Schauspielerin. Aniston vertröstete die Fans auf einen späteren Termin. Durch den Aufschub hätten sie nun mehr Zeit, die Show "noch aufregender und lustiger" zu machen. Die Neuauflage sollte ursprünglich im Mai beim Streamingdienst HBO Max zu sehen sein.

Spielen ohne Drehbuch

Nach Ankündigung der Produktionsfirma WarnerMedia im Februar soll Aniston bei dem "Special" mit ihren Kollegen Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer ohne festes Drehbuch spielen. Die Fortsetzung soll in demselben Studio wie das Original gedreht werden, auf der Stage 24 in der kalifornischen Stadt Burbank.

Der 90er-Jahre-Hit "Friends" folgte dem Leben einer Gruppe junger Freunde in New York. Die Serie um Rachel, Ross, Chandler, Monica, Joey und Phoebe startete im Jahr 1994 in den USA und lief bis 2004. Die Schauspieler wurden später zu hochbezahlten Stars, allen voran Aniston. (APA, dpa, 9.8.2020)