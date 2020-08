Hollywood in den 1950er-Jahren. Der Filmproduzent Eddie Mannix (Josh Brolin, rechts) hat alle Hände voll zu tun – "Hail, Caesar!" um 22.05 Uhr in ORF 1 mit George Clooney (links), Channing Tatum, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Frances McDormand oder Christopher Lambert. Foto: ORF/Alison Cohen Rosa

20.15 NEUES VON DER GELBEN FAMILIE

The Simpsons (S31/1+2) Die Kultfamilie aus Springfield ist mit 22 neuen Folgen zurück. Ay, caramba! Bis 21.15, ProSieben

20.15 KÖNIGLICH

Themenmontag: Royale Skandale – Lügen, Laster, Leidenschaften Die Dokumentation blickt hinter die Märchenfassade und erzählt die wahren Geschichten der royalen Skandale. 21.05 Harry & Meghan: So sieht ihr neues Leben aus. 21.55 Die Schwiegermutter der Queen. Bis 23.20, ORF 3

21.05 INTERVIEW

Sommergespräche Simone Stribl spricht mit Werner Kogler, Vizekanzler und Parteichef der Grünen, über Corona, die Arbeit der Regierung und was sonst noch so passiert. Bis 22.00, ORF 2

21.50 SCHAUSPIELER

Es hätte schlimmer kommen können – Mario Adorf Regisseur Dominik Wessely blickt auf das Leben und die Karriere Mario Adorfs und erzählt von dessen Leidenschaft für Theater, Kino, Gesang und das Schreiben von Geschichten. Die Leinwand und die Bühne prägen das Leben des 89-jährigen Künstlers bis heute. Bis 22.45, Arte

22.05 COEN-BRÜDER

Hail, Caesar! (GB/USA 2016, Ethan und Joel Coen) Die Coen-Brüder haben eine filmische Liebeserklärung an das alte Hollywood inszeniert. Im Zentrum steht Eddie Mannix (Josh Brolin), der sich als Boss des Studios Capital Pictures darum kümmern muss, als sein Superstar Baird Whitlock (George Clooney) von kommunistischen Drehbuchautoren entführt wird. Wichtiger sind allerdings die zahlreichen Hommagen an die goldenen Zeiten der Traumfabrik, an die viele Stars wie Channing Tatum, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Frances McDormand oder Christopher Lambert erinnern. Bis 23.40, ORF 1

22.30 SALZBURGER FESTSPIELE IM ORF

Elektra Im Jahr des 100-Jahr-Jubiläums der Festspiele werden die Salzburger Festspiele am 1. August mit der Oper Elektra eröffnet. Franz Welser-Möst dirigiert die Wiener Philharmoniker, die Rolle der Elektra verkörpert die Litauerin Aušrinė Stundytė, und die Chrysothemis singt Asmik Grigorian. Operneinakter von Richard Strauss unter der Regie von Krzysztof Warlikowski. Bis 0.30, ORF 2

23.00 DOKUMENTATION

Trumps Amerika – Die fremd gewordene Supermacht Nahezu fünf Millionen Corona-Infektionen, das Land zerrissen durch eine Rassismusdebatte und ein Präsident, der spaltet statt vereint. Im November stellt sich US-Präsident Donald Trump der Wiederwahl. Bis 23.45, ARD

23.35 DRAMA

Südpol (D/Ö 2019, Nikolaus Leytner) Eine Geiselnahme im Wiener Lokal Südpol steht im Mittelpunkt des gleichnamigen Films. Dort bringt ein von Juergen Maurer gespielter Mittvierziger die schwangere Kellnerin Ella (Lili Epply) in Bedrängnis. Bis 1.05, BR