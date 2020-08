Der Niederländer gewinnt den zweiten GP in England vor Hamilton und Bottas. Ferraris Leclerc dahinter

Winner. Foto: REUTERS/ BOYERS

Silverstone – Max Verstappen hat am Sonntag überraschend die Mercedes-Dominanz in der Formel 1 gebrochen. Der Red-Bull-Pilot triumphierte im Grand Prix anlässlich des 70-Jahr-Jubiläums in Silverstone. Der 22-jährige Niederländer setzte sich nach einem gelungenen Reifenpoker bei Hitze vor WM-Leader Lewis Hamilton und dessen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas durch.

Für Verstappen war es der neunte GP-Sieg seiner Karriere, der erste seit Brasilien im November des Vorjahres. Die ersten vier Rennen der laufenden Saison hatte allesamt Mercedes gewonnen. In der WM-Wertung führt Hamilton nun 30 Punkte vor Verstappen und 34 vor Bottas.

Debakel

Ex-Weltmeister Sebastian Vettel erlebte im Ferrari das nächste Debakel. Der Deutsche verpasste nach einem Dreher kurz nach dem Start als Zwölfter WM-Punkte. Sein Teamkollege Charles Leclerc wurde Vierter. Der nächste WM-Lauf steht bereits kommenden Sonntag in Montmelo bei Barcelona auf dem Programm. (APA, 9.8.2020)

Endstand des Grand Prix anlässlich des 70-Jahr-Jubiläums der Formel 1 am Sonntag in Silverstone sowie die WM-Wertungen nach dem fünften von vorerst 13 Saisonrennen.

Rennlänge: 52 Runden a 5,891 km = 306,198 km

1. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:19:41,993 Schnitt: 232,555 km/h

2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +11,326

3. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +19,231

4. Charles Leclerc (MON) Ferrari +29,289

5. Alexander Albon (THA) Red Bull +39,146

6. Lance Stroll (CAN) Racing Point +42,538

7. Nico Hülkenberg (GER) Racing Point +55,951

8. Esteban Ocon (FRA) Renault +1:04,773

9. Lando Norris (GBR) McLaren +1:05,544

10. Daniil Kwjat (RUS) AlphaTauri +1:09,699

11. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri +1:10,642

12. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +1:13,370

13. Carlos Sainz jr. (ESP) McLaren +1:14,070

14. Daniel Ricciardo (AUS) Renault +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo +1 Runde

16. Romain Grosjean (FRA) Haas +1 Runde

17. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo +1 Runde

18. George Russell (GBR) Williams +1 Runde

19. Nicholas Latifi (CAN) Williams +1 Runde

Ausgeschieden: Kevin Magnussen (DEN) Haas

Schnellste Runde: Lewis Hamilton (GBR) Mercedes in der 43. Runde in 1:28,451 Minuten (Schnitt: 239,770 km/h)

WM-Stand (nach 5 von vorerst 13 Rennen):



1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 107

2. Max Verstappen (NED) Red Bull 77

3. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 73

4. Charles Leclerc (MON) Ferrari 45

5. Lando Norris (GBR) McLaren 38

6. Alexander Albon (THA) Red Bull 36

7. Lance Stroll (CAN) Racing Point 28

8. Sergio Perez (MEX) Racing Point 22

9. Daniel Ricciardo (AUS) Renault 20

10. Esteban Ocon (FRA) Renault 16

11. Carlos Sainz jr. (ESP) McLaren 15

12. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri 12

13. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 10

14. Nico Hülkenberg (GER) Racing Point 6

15. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo 2

16. Daniil Kwjat (RUS) AlphaTauri 2

17. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Mercedes 180

2. Red Bull 113

3. Ferrari 55

4. McLaren 53

5. Racing Point 41

6. Renault 36

7. AlphaTauri 14

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

Anm.: Racing Point wurden wegen eines Regelverstoßes in der Konstrukteurswertung 15 Punkte abgezogen.

Nächstes Rennen: Grand Prix von Spanien am 16. August in Montmelo bei Barcelona