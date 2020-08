[International] Lukaschenko gewinnt laut Prognose Wahl in Belarus.

Polizei geht nach Wahl in Belarus hart gegen friedliche Demonstranten vor

Politische Selbststrangulierung im Libanon.

Mehr als 130 Tote bei Überschwemmungen im Jemen.

[Web] Es muss nicht immer ein Flaggschiff sein: Die besten Handys unter 400 Euro.

[Wissenschaft] Keine andere Insel kann mit der Pflanzenvielfalt Neuguineas mithalten.

[Kultur] Clubkultur-Demo: Für die Party auf die Straße gehen.

[Montagsfrage] Was ist schlimmer: Kommunikationsverweigerung oder -eskalation?

[Wetter] Die erste Tageshälfte bringt viel Sonnenschein. Allerdings wird die Luftschichtung etwas labiler und so entstehen am Nachmittag bereits etwas mehr Haufenwolken als zuletzt. Diese können besonders am Alpenostrand sowie auch im Südwesten zu einzelnen Gewitterzellen führen. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Gewitternähe kurzzeitig lebhaft, aus sehr unterschiedlichen Richtungen. Frühtemperaturen 11 bis 21, Tageshöchsttemperaturen 27 bis 34 Grad.

[Zum Tag] Der Serienmörder David Berkowitz, genannt "Son of Sam", wurde am 10. August 1977 von der New Yorker Polizei festgenommen.