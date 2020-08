Die Unternehmen sollen mit der Investitionsprämie dazu angespornt werden trotz der Corona-Krise zu investieren. Foto: imago / Ralph Peters

Wien – Die Details für die Investitionsprämie stehen fest. Das Wirtschaftsministerium hat die Richtlinie dazu finalisiert, sie soll heute, Montag, veröffentlicht werden. Eine Beantragung sei damit ab 1. September über die staatliche Förderbank Aws möglich, teilte eine Sprecherin der APA mit.

Die Prämie von sieben Prozent – oder 14 Prozent, wenn die Investition im Zusammenhang mit Digitalisierung, Ökologisierung, Gesundheit und Life Science steht – soll helfen, dass Unternehmen ihre Investitionen trotz der Coronakrise nicht aufschieben. Ausgeschlossen sind klimaschädliche Investitionen, oder Investitionen in unbebaute Grundstücke, in Finanzanlagen, Übernahmen oder in aktivierte Eigenleistungen.

Bis Ende Februar

Die Prämie kann bis 28. Februar 2021 beantragt werden und ist für Investitionen, die ab 1. August 2020 getätigt werden, rückwirkend beantragbar. Es steht ein Budget von einer Milliarde Euro zur Verfügung. Laut einer Aussendung des Wirtschaftsministeriums werden Investitionen ab 5.000 Euro und bis maximal 50 Millionen Euro mit dem Zuschuss gefördert.

Ab 11 Uhr kann hier die Pressekonferenz von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) mitverfolgt werden.

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) stellt ab 11 Uhr bei einer Pressekonferenz mit Steuerberatern aktuelle Hilfen für die Wirtschaft vor. Dort ist möglicherweise auch die sogenannte Investitionsprämie ein Thema, mit der erreicht werden soll, dass Unternehmen ihre Investitionen nicht wegen der Pandemie aufschieben. (APA, 10.8.2020)