Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone eliminierte im Achtelfinale Titelverteidiger Liverpool. Foto: imago images/Alterphotos

Das Champions-League-Viertelfinale zwischen RB Leipzig und Atletico Madrid am Donnerstag (21.00 Uhr/Sky) kann wie vorgesehen in Lissabon stattfinden. Nach zwei positiven Coronafällen erbrachten die Tests des kompletten Atletico-Trosses allesamt negative Ergebnisse. Dies gab der spanische Ex-Meister am Montagnachmittag bekannt.

Auch das Ergebnis der zwei zuvor positiv getesteten Personen war bei der zweiten Testung negativ. Dennoch werden der Stürmer Angel Correa und Abwehrspieler Sime Vrsaljko, die keine Symptome aufweisen, weiterhin zu Hause isoliert.

Am Sonntag war bekannt geworden, dass es zwei Coronafälle in Reihen von Atletico geben würde. Die spanischen Sportzeitungen Marca und AS berichteten am Montag, dass es sich in beiden Fällen um Spieler des Hauptstadtklubs handeln würde.

Insgesamt wurden 93 Personen von Atletico getestet. Am Abend wird Leipzigs Gegner die rund einstündige Flugreise von Madrid nach Lissabon antreten, wo das Finalturnier der Champions League ausgetragen wird. (sid, APA, 10.8.2020)