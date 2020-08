Pöltl war der beste Rebounder seines Teams. Foto: USA TODAY Sports

Orlando – Jakob Pöltl hat am Sonntag in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA neuerlich eine gute Leistung geboten. Der Wiener steuerte zum 122:113-Sieg der San Antonio Spurs gegen die New Orleans Pelicans 4 Punkte und vor allem 14 Rebounds bei. Für die Truppe aus Texas war es im sechsten Spiel nach der Coronapause der vierte Sieg.

Pöltl stand 22:27 Minuten auf dem Parkett und verzeichnete u.a. auch zwei Steals. Seinen bisherigen Bestwert bei Rebounds verpasste er nur knapp. Österreichs bisher einziger NBA-Spieler hatte am 3. Dezember 2019 gegen Houston 15 Rebounds verzeichnet.

Im Kampf um Platz neun in der Western Conference, der zur Teilnahme an der Play-off-Qualifikation berechtigen könnte, ist die Pöltl-Truppe nun, zwei Matches vor dem Ende dieser Phase, jedenfalls gut im Rennen. (APA, 10.8.2020)

NBA-Ergebnisse der Sonntag-Spiele:

San Antonio Spurs (Pöltl 4 Punkte, 14 Rebounds) – New Orleans Pelicans 122:113

Oklahoma City Thunder – Washington Wizards 121:103

Toronto Raptors – Memphis Grizzlies 108:99



Boston Celtics – Orlando Magic 122:119

Portland Trail Blazers – Philadelphia 76ers 124:121

Sacramento Kings – Houston Rockets 112:129

Los Angeles Clippers – Brooklyn Nets 120:129