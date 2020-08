Seit Mitte März ist die Kreuzfahrtsasion unterbrochen. Anfang September soll es nun wieder losgehen – zumindest für Aida Cruises. Foto: imago images/Bildwerk

Rostock – Nach der kurzfristigen Absage des Saisonstarts der Kreuzfahrtreederei Aida Cruises wegen fehlender Genehmigungen der italienischen Regierung plant das Unternehmen den Neustart nun für Anfang September. Wie das Unternehmen am Montag in Rostock berichtete, liege die Zustimmung aus Italien für die Neustartkonzepte inzwischen vor.

Danach soll am 6. September in Kiel das Schiff Aidablu zu einer Kurzreise Richtung Norwegen und Dänemark ablegen. Weitere siebentägige Reisen seien von Hamburg aus mit der Aidaperla vom 12. September an zu den norwegischen Fjorden geplant.

Kreuzfahrtsaison verlängert

Mit Ausnahme dieser Fahrten müsse das Unternehmen aufgrund der aktuellen Pandemielage die seit Mitte März dauernde Unterbrechung der Kreuzfahrtsaison bis zum 30. September 2020 verlängern. Ursprünglich sollten Kurzreisen ohne Landgang bereits am 5. August in Hamburg starten, später sollten Rostock und Kiel dazukommen. Diese Pläne scheiterten an den fehlenden Genehmigungen aus Italien.

Für den geplanten Neustart hatte Aida am 22. Juli mit drei Flugzeugen 750 Besatzungsmitglieder aus Asien eingeflogen. Mehrfache Corona-Tests nach der Landung ergaben inzwischen zwölf Infizierte, die in der Folge isoliert wurden. (APA, dpa, 10.8.2020)

