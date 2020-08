Die Rolle von Kindern sei bei Coronavirus-Infektionen nicht zu unterschätzen, sagen deutsche Experten. Sie fordern daher eine Maskenpflicht an Schulen. Foto: APA / dpa / Kay Nietfeld

Berlin – Auch in Deutschland bereitet der bevorstehende Schulstart im Herbst Sorgen wegen möglicher Corona-Infektionsherde. Die deutsche Gesellschaft für Virologie hat nun ein umfassendes Maßnahmenpaket veröffentlicht, mit dem größere Ausbrüche im laufenden Schulbetrieb verhindert werden sollen. Unter anderem empfiehlt das Expertenteam, dem auch der Berliner Virologe Christian Drosten angehört, eine Maskenpflicht an Schulen – auch während des Unterrichts.

Österreichs Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hatte einer solchen Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz kürzlich eine Absage erteilt. Diese sei den Kindern "nicht zumutbar", so Faßmann. Zuvor hatte die Lehrergewerkschaft eine solche Pflicht gefordert. Noch fehlt in Österreich ein Gesamtkonzept zum Schulstart, viele Betroffene verharren in der Warteposition. Das Ministerium will einen "völlig normalen Schulstart" mit erhöhter Sensibilität.

Verteilte Kleingruppen

Weiters schlagen die deutschen Experten vor, die Klassengrößen abhängig von der Zahl der Neuinfektionen zu reduzieren. Schon vorab sollen feste Kleingruppen inklusive Lehrpersonal definiert werden. Unterrichtseinheiten sollen möglichst am Tag und über Wochentage verteilt stattfinden, um eine Durchmischung im Alltag möglichst zu vermeiden.

Dass dies einen außerordentlichen Verwaltungsaufwand bedeutet, scheint den Virologen klar zu sein. Sie wollen, dass räumliche Ressourcen "ausgeschöpft" und "pragmatische Lösungen für einen verbesserten Luftaustausch" in Schulgebäuden gefunden werden.

Kurzzeitquarantäne für alle

Sollte es zu positiven Fällen kommen, könnte eine generelle und sofortige Kurzzeitquarantäne in Betracht gezogen werden, so die Experten. "Am Ende einer Kurzzeitquarantäne könnte eine 'Freitestung' der Mitglieder des Clusters erfolgen, das heißt, eine weitere Quarantäne wäre dann nicht mehr nötig", sagten die deutschen Virologen.

Schnelle niederschwellige Tests, die innerhalb von 24 Stunden ein Ergebnis liefern, sollen besonders für Lehrkräfte verfügbar gemacht werden. Schüler mit einer akuten Atemwegsinfektion sollten auch bei milden Symptomen labordiagnostisch abgeklärt werden.

Rolle von Kindern unterschätzt

Infektionsraten bei Kindern und deren Rolle in der Pandemie seien bisher nur unvollständig durch wissenschaftliche Studien erfasst. Neuere wissenschaftliche Veröffentlichungen deuteten darauf hin, dass die anfänglich teilweise angenommene minimale Rolle von Kindern jedoch infrage gestellt werden müsse.

Inzwischen liege der prozentuale Anteil von Kindern an der Gesamtzahl der Neuinfektionen in Deutschland in einer Größenordnung, die dem Anteil der Kinder an der Gesamtbevölkerung entspreche, stellen die Fachleute fest. Auch wenn die Infektionen bei Kindern oft asymptomatisch verlaufen würden, warnen die Experten davor, Kindern keine Rolle in der Pandemie und in der Übertragung zu geben. "Ergebnisse aus einigen sorgfältig durchgeführten Haushaltsstudien zeigten, dass Kinder etwa gleich häufig infiziert waren wie Erwachsene", schreiben die Experten weiter. (red, APA, 10.8.2020)