Hütteldorfer treten am 25. oder 26. August auswärts an

Die Auslosung brachte Rapid ein Auswärtsspiel.

Nyon – Österreichs Fußball-Vizemeister SK Rapid trifft in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League auswärts auf NK Lokomotiva Zagreb. Das ergab die Auslosung Montagmittag in Nyon. Das Match findet entweder am 25. oder 26. August statt, aufgrund der Corona-Pandemie gibt es kein Rückspiel.

Verliert Rapid beim kroatischen Vizemeister, geht es in der Europa-League-Qualifikation weiter. Bei einem Sieg hätten die Hütteldorfer dagegen zumindest bereits die Teilnahme an der Europa-League-Gruppenphase sicher. Für die dritte Teilnahme an einer Champions-League-Gruppenphase nach 1996/97 und 2005/06 müsste Rapid drei Runden überstehen.

Für Rapids Ex-Kapitän Stefan Schwab geht es mit PAOK zuhause gegen Besiktas. (APA, red, 10.8.2020)

Champions League, 2. Qualifikationsrunde, Liga-Weg:

NK Lokomotiva Zagreb (CRO) – SK Rapid Wien

PAOK (GRE, mit Stefan Schwab) – Besiktas (TUR)

AZ Alkmaar (NED) – Viktoria Pilsen (CZE)