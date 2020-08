KONTRA: Würdelose Pflanzerei

von Philip Bauer

Man muss nicht alles haben, man kann auch verzichten. Zum Beispiel auf Stadionsound aus der Konserve bei Fernsehübertragungen. Weder Fans noch Atmosphäre lassen sich durch eine lieblos zusammengestückelte Tonspur ersetzen. Die Stimmung bei einem Fußballspiel ist jedes Mal aufs Neue einzigartig. Sie lebt, sie gedeiht, sie verebbt. Und vor allem ist sie so launenhaft wie das Spiel selbst. Manche Nächte sind denkwürdig, andere zum Vergessen. Das Unberechenbare verleiht dem Sport seinen Reiz.

Aber was bleibt von einem Match ohne Fans, ohne Applaus, ohne Gejohle? Alles, was das Spiel in seiner Urform ausmacht. So hat man den Fußball einst im Käfig oder am Schulhof kennengelernt, fernab von Eventkultur und Stadionerlebnis. Man hört, wie der Ball an die Stange klatscht, wie er gestreichelt oder getreten wird. Man hört, wie der Trainer Anweisungen gibt, wie die Spieler kommunizieren. Der eine gibt den Schweiger, der andere den Antreiber. In diesem Hörspiel erfüllt jeder seine Rolle.

In Zeiten der Überinszenierung ist dieses Stegreiftheater eine unverhoffte Abwechslung. Vorgekaute Antworten bekommt das Publikum im Profisport ohnehin genug vorgesetzt. Authentizität ist Trumpf, die eingespielte Geräuschkulisse nur eine würdelose Pflanzerei. Der Fußball lebt, er teilt sich mit. Man sollte ihn nicht zum Schweigen bringen. (Philip Bauer, 10.8.2020)