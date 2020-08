Die AfD Hessen hatte auf Facebook mit einem Foto von Eckhart geworben. Die Autorin distanzierte sich von der rechten Partei und kündigte rechtliche Schritte an

Lisa Eckharts Ausladung vom Literaturfestival Harbour Front sorgte in den vergangenen Tagen für eine Diskussion um Cancel Culture. Foto: PAULA WINKLER

Hamburg – Die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhart und der Paul-Zsolnay-Verlag haben rechtliche Schritte gegen die hessische AfD angekündigt. Diese hatte nach Eckharts Ausladung von einem Hamburger Literaturfestival auf Facebook ein Foto von ihr gepostet mir der Aufschrift "Linke zerstören Deutschlands Freiheit – Kabarettistin Lisa Eckhart nach Gewaltandrohung von Kulturfestival ausgeladen". Eckart weise "diesen plumpen Versuch der Instrumentalisierung zurück", hieß es am Dienstag in einer Presseerklärung. "Darüber hinaus verletzt diese Aktion sowohl das Persönlichkeitsrecht als auch das Urheberrecht. Rechtliche Schritte gegen die AfD Hessen wurden bereits eingeleitet."

Die Veranstalter des Harbour-Front-Literaturfestivals, von dem Eckart ausgeladen wurde, wollten zuletzt das ganze Festival an einem anderen Ort stattfinden lassen und die Einladung an Eckhart erneuern. "Zu unserem größten Bedauern" hätten die Autorin und ihr Verlag aber abgesagt, so die Festivalleitung. (red, 10.8.2020)