Die belarussische Polizei setzt Tränengas gegen Demonstranten ein. Foto: AP

Minsk – Nach der von Manipulationsvorwürfen und Gewalt geprägten Wahl in Belarus (Weißrussland) ist es am Montag den zweiten Abend in Folge zu Gewalt gekommen. Es habe mehr als 30 Festnahmen gegeben, die Beamten hätten Demonstranten aus der Menschenmenge gezogen und mit Schlagstöcken angegriffen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Die Proteste waren am Sonntag nach der Präsidentenwahl ausgebrochen, aus der Amtsinhaber Alexander Lukaschenko nach offiziellen Angaben als Sieger hervorging. Die Opposition erkennt dies nicht an und spricht von Wahlbetrug. Lukaschenko regiert das Land seit 1994 autoritär.

Tichanowskaja nimmt nicht an Protesten teil

Oppositionskandidatin Tichanowskaja erklärte, sie werde an den Protesten vorerst nicht teilnehmen, um eine Verhaftung zu vermeiden. "Die Behörden können jede provokative Situation ummünzen, um sie zu verhaften. Und wir brauchen sie in Freiheit", sagte eine Sprecherin.



Bereits am Sonntag hatte die belarussische Polizei nach Medienberichten rund 3.000 Demonstranten festgenommen. Ein von der Opposition als tot gemeldeter Teilnehmer der Proteste sagte der Nachrichtenagentur Reuters am Montag per Telefon, er habe schwere Übergriffe der Polizei überlebt. Jewgeni Saitschkin erlitt jedoch nach eigenen Angaben eine Gehirnerschütterung, und seine Wunden hätten genäht werden müssen. Er sei inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen worden und erwarte nun, festgenommen zu werden. Der 35-Jährige war auf Reuters-Aufnahmen der Proteste zu sehen gewesen, wie er regungslos am Boden lag. Eine Stellungnahme des Innenministeriums lag zunächst nicht vor. (APA, red, 10.8.2020)